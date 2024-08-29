Вода поступает, но с ограничениями: Гладков рассказал о ситуации в Губкине

Полностью восстановить водоснабжение в Губкине обещают к 30 августа

Из-за аварии на линиях водоснабжения без воды в Губкине остались около 14 тысяч жителей. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о ситуации на сегодняшний день и озвучил сроки ремонтных работ.