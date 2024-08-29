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Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Полностью восстановить водоснабжение в Губкине обещают к 30 августа

Вода поступает, но с ограничениями: Гладков рассказал о ситуации в Губкине

29 августа 2024, 16:50
Фото: Изображение Midjourney

Полностью восстановить водоснабжение в Губкине обещают к 30 августа

Из-за аварии на линиях водоснабжения без воды в Губкине остались около 14 тысяч жителей. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о ситуации на сегодняшний день и озвучил сроки ремонтных работ.
Сюжет
Авария

По словам губернатора, ремонтные работы на линиях водоснабжения в Губкине продолжались сутки. На данный момент работы по первому этапу фактически завершены. На следующей неделе проведут второй этап ремонтных работ.

После обеда начали набирать в резервуары воду, заполнять системы и пустили воду потребителям.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что из-за ЧП без воды находилось 14 тысяч человек.

Начался очень быстрый разбор воды. Практически мгновенный. Пришлось сократить или остановить объём выдачи воды, чтобы не создать ещё одну аварийную ситуацию. Сейчас ограничения действуют. Систему заполнят ночью.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что в данный момент возобновили частичную подачу воды. В полном объёме она должна поступить в квартиры людей с 30 августа.

Напомним, ранее стало известно, что в следующем году в Губкине начнут строительство новой ветки водопровода.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Авария#Вода#Ремонтные работы#Водоснабжение#Потребители#Белгород#Аварийная ситуация#Подача воды
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