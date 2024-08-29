Вернут, но скоро снова отключат на сутки: что происходит с водой в Губкине?

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:41
Минувшей ночью в Губкине завершили ремонтные работы на всех четырёх аварийных участках трубопровода. Об этом сообщил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов.
Из-за ЧП на линиях водоснабжения без воды утром в среду остались около 25,5 тысячи жителей. Позже часть абонентов подключили к водозабору, но по состоянию на вечер 28 августа вода отсутствовала у 14 тысяч губкинцев.
Сотрудники Белоблводоканала около 02:00 часов 29 августа начали заполнять систему, вода уже должна была поступить абонентам. Но радоваться рано.
Губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира накануне рассказал, что жителей скоро ждёт новое отключение, потому что ремонтные работы проводились в аварийном формате, они не решат проблему основательно.
«Чтобы избежать таких случаев в будущем периоде, нам будет необходимо выполнить на следующей неделе ещё дополнительный объём работы. Для этого в течение какого-то времени, пока предварительно это порядка 20-24 часов, нужно будет ещё отключать такое же количество людей», — объяснил глава региона.
Жителей о плановом отключении уведомят заранее и организуют временный подвоз воды, например, лежачим и многодетным семьям.