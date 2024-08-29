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Проблемы с водоснабжением преследуют не только Старый Оскол.

Вернут, но скоро снова отключат на сутки: что происходит с водой в Губкине?

29 августа 2024, 07:41
Фото: 1MI
Проблемы с водоснабжением преследуют не только Старый Оскол.

Гладков предупредил о повторном отключении воды в Губкине

Прошлой ночью в Губкине завершились ремонтные работы на аварийных участках водопровода, вода начала возвращаться в дома жителей. Но радость будет недолгой — скоро её вновь отключат. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о планах по дальнейшему ремонту системы.

Минувшей ночью в Губкине завершили ремонтные работы на всех четырёх аварийных участках трубопровода. Об этом сообщил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов.

Из-за ЧП на линиях водоснабжения без воды утром в среду остались около 25,5 тысячи жителей. Позже часть абонентов подключили к водозабору, но по состоянию на вечер 28 августа вода отсутствовала у 14 тысяч губкинцев.

Сотрудники Белоблводоканала около 02:00 часов 29 августа начали заполнять систему, вода уже должна была поступить абонентам. Но радоваться рано.

Губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира накануне рассказал, что жителей скоро ждёт новое отключение, потому что ремонтные работы проводились в аварийном формате, они не решат проблему основательно.

«Чтобы избежать таких случаев в будущем периоде, нам будет необходимо выполнить на следующей неделе ещё дополнительный объём работы. Для этого в течение какого-то времени, пока предварительно это порядка 20-24 часов, нужно будет ещё отключать такое же количество людей», — объяснил глава региона.

Жителей о плановом отключении уведомят заранее и организуют временный подвоз воды, например, лежачим и многодетным семьям.

Вслед за Осколом: ночью из-за аварии без воды остались 25,5 тысячи человек
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Губкин#Ремонтные работы#Водоснабжение#Отключение воды#Белгород#Вячеслав Гладков#Белоблводоканал#Михаил Лобазнов
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