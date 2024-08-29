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Published Сегодня, 14:18

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Власти назвали сроки строительства новой ветки водопровода в Губкине

Лучше поздно, чем никогда: в 2025 году в Губкине модернизируют систему водопровода

29 августа 2024, 14:18
Фото: 1MI

Власти назвали сроки строительства новой ветки водопровода в Губкине

На брифинге по аварии в Губкине рассказали о планах на модернизацию системы водоснабжения. К работам приступят в 2025 году.
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ЖКХ

После порыва водопровода в Губкине Белгородской области, когда 25,5 тыс. человек осталось без ресурса, Сергей Довгалюк, заместитель губернатора по ЖКХ, провёл брифинг. Он рассказал, что в следующем году в Губкине начнут строительство новой ветки водопровода.

На сегодняшний день в администрации готовят проект и проводят экспертизы новой системы. Она будет состоять из двух «нитей», чтобы в случае аварии одна линия могла обеспечивать доступ к воде у жителей.

И. о. гендиректора «Белоблводоканала» Андрей Колесников рассказал, что в области уже давно занимаются модернизацией системы водопроводов, но водопроводные системы Губкинского и Старооскольского горокругов не входили в областной водоканал до 2024 года и не участвовали в общей программе развития.

«И в новом проекте предусмотрено строительство двух новых резервуаров, каждый по 7 тысяч кубометров, что даже если у нас будет какая-то нештатная ситуация, объёмов резервуаров должно хватить на время устранения какого-либо порыва. Почти на сутки, в зависимости от потребления», — объяснил глава водоканала.

Сейчас участок обслуживает резервуар на четыре тысячи кубов. Когда монтажа новых участков водопровода старые выведут из эксплуатации.

Пока ремонт, в школах — день здоровья: губкинцы ещё на сутки останутся без воды
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Губкин#ЖКХ#Водоканал#Сергей Довгалюк#Авария на водопроводе
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