Лучше поздно, чем никогда: в 2025 году в Губкине модернизируют систему водопровода

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
После порыва водопровода в Губкине Белгородской области, когда 25,5 тыс. человек осталось без ресурса, Сергей Довгалюк, заместитель губернатора по ЖКХ, провёл брифинг. Он рассказал, что в следующем году в Губкине начнут строительство новой ветки водопровода.
На сегодняшний день в администрации готовят проект и проводят экспертизы новой системы. Она будет состоять из двух «нитей», чтобы в случае аварии одна линия могла обеспечивать доступ к воде у жителей.
И. о. гендиректора «Белоблводоканала» Андрей Колесников рассказал, что в области уже давно занимаются модернизацией системы водопроводов, но водопроводные системы Губкинского и Старооскольского горокругов не входили в областной водоканал до 2024 года и не участвовали в общей программе развития.
«И в новом проекте предусмотрено строительство двух новых резервуаров, каждый по 7 тысяч кубометров, что даже если у нас будет какая-то нештатная ситуация, объёмов резервуаров должно хватить на время устранения какого-либо порыва. Почти на сутки, в зависимости от потребления», — объяснил глава водоканала.
Сейчас участок обслуживает резервуар на четыре тысячи кубов. Когда монтажа новых участков водопровода старые выведут из эксплуатации.