Лучше поздно, чем никогда: в 2025 году в Губкине модернизируют систему водопровода

И. о. гендиректора «Белоблводоканала» Андрей Колесников рассказал, что в области уже давно занимаются модернизацией системы водопроводов, но водопроводные системы Губкинского и Старооскольского горокругов не входили в областной водоканал до 2024 года и не участвовали в общей программе развития.