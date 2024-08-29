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В Губкине заменят часть водопровода после оставившей город без воды аварии

Пока ремонт, в школах — день здоровья: губкинцы ещё на сутки останутся без воды

29 августа 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney

В Губкине заменят часть водопровода после оставившей город без воды аварии

Авария на водопроводе в Губкине Белгородской области оставила без воды 25,5 тысячи человек. На данный момент ремонтные работы завершены и идёт наполнение резервуаров. Власти приняли решение заменить два из трёх прорвавшихся участков.
Сюжет
Авария

Сергей Довгалюк, замгубернатора Белгородской области, провёл брифинг с журналистами по аварии на водопроводе в Губкине. 28 августа из-за ЧП без воды осталось 25,5 тысячи человек. К вечеру этого же дня без ресурса оставалось уже 14 тысяч человек. К вечеру 29 августа вода должна появиться у всех жителей Губкина, рассказал чиновник.

Прорыв обнаружили сразу в трёх местах, после выполнения аварийно-ремонтных работ было принято решение заменить два участка. Это сделают на следующей неделе, жителям вновь придётся остаться без воды примерно на сутки.

Во время ремонта дети не пойдут в школы, в учебных учреждениях хотят объявить день здоровья. Для жителей организуют подвоз воды.

«Я очень надеюсь, что на следующей неделе в течение суток выполним все работы, тем самым эту историю закроем», — закончил Довгалюк.
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Губкин#Авария#Ремонт#Водоканал#Школы#Чиновник#Замгубернатора#Сергей Довгалюк#Авария на водопроводе
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