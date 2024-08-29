Пока ремонт, в школах — день здоровья: губкинцы ещё на сутки останутся без воды

Сергей Довгалюк, замгубернатора Белгородской области, провёл брифинг с журналистами по аварии на водопроводе в Губкине. 28 августа из-за ЧП без воды осталось 25,5 тысячи человек. К вечеру этого же дня без ресурса оставалось уже 14 тысяч человек. К вечеру 29 августа вода должна появиться у всех жителей Губкина, рассказал чиновник.