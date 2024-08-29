Пока ремонт, в школах — день здоровья: губкинцы ещё на сутки останутся без воды

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Сергей Довгалюк, замгубернатора Белгородской области, провёл брифинг с журналистами по аварии на водопроводе в Губкине. 28 августа из-за ЧП без воды осталось 25,5 тысячи человек. К вечеру этого же дня без ресурса оставалось уже 14 тысяч человек. К вечеру 29 августа вода должна появиться у всех жителей Губкина, рассказал чиновник.
Прорыв обнаружили сразу в трёх местах, после выполнения аварийно-ремонтных работ было принято решение заменить два участка. Это сделают на следующей неделе, жителям вновь придётся остаться без воды примерно на сутки.
Во время ремонта дети не пойдут в школы, в учебных учреждениях хотят объявить день здоровья. Для жителей организуют подвоз воды.
«Я очень надеюсь, что на следующей неделе в течение суток выполним все работы, тем самым эту историю закроем», — закончил Довгалюк.