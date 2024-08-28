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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Пожар в Старооскольском горокруге

То вода, то огонь: в Старооскольском горокруге борются с ещё одной проблемой

28 августа 2024, 15:38
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
Пожар в Старооскольском горокруге

Огонь подступил к садоводческим товариществам в Старооскольском горокруге

Пожар произошёл в районе села Озёрки. На месте ЧП продолжают работать специальные службы. Пожарные делают всё, чтобы огонь не перешёл на жилые постройки, сообщил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков.
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Пожар

Днём 28 августа в Старооскольском горокруге произошёл большой пожар. В районе села Озёрки загорелась сухая трава.

По состоянию на 17:50 огонь подступил к трём садоводческим товариществам. Речь идёт об СНТ «Озёрки», «Полесье» и «Черёмушки».

Как заявил глава горокруга Андрей Чесноков, ситуация сложная. Тем не менее пожарные делают всё, чтобы огонь не перешёл на жилые постройки.

Из-за чего именно загорелась сухая трава, не уточняется. Оскольчан попросили соблюдать меры пожарной безопасности.

Дополнение: как сообщили в пресс-службе регионального МЧС в 19:56, пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано. Угрозы распространения огня нет.

Напомним, что особый противопожарный режим в регионе ранее продлили.

Пожар в Старооскольском горокругеПожар в Старооскольском горокруге
Пожар в Старооскольском горокругеПожар в Старооскольском горокруге
Пожар в Старооскольском горокругеПожар в Старооскольском горокруге
Пожар в Старооскольском горокругеПожар в Старооскольском горокруге
Пожар в Старооскольском горокругеПожар в Старооскольском горокруге
Пожар в Старооскольском горокруге
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
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