То вода, то огонь: в Старооскольском горокруге борются с ещё одной проблемой

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Днём 28 августа в Старооскольском горокруге произошёл большой пожар. В районе села Озёрки загорелась сухая трава.
По состоянию на 17:50 огонь подступил к трём садоводческим товариществам. Речь идёт об СНТ «Озёрки», «Полесье» и «Черёмушки».
Как заявил глава горокруга Андрей Чесноков, ситуация сложная. Тем не менее пожарные делают всё, чтобы огонь не перешёл на жилые постройки.
Из-за чего именно загорелась сухая трава, не уточняется. Оскольчан попросили соблюдать меры пожарной безопасности.
Дополнение: как сообщили в пресс-службе регионального МЧС в 19:56, пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано. Угрозы распространения огня нет.
Напомним, что особый противопожарный режим в регионе ранее продлили.