Белгородцам из приграничья помогут забрать тёплые вещи из домов. Но когда?

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
В ходе прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась жительница посёлка Красное Шебекинского округа Наталья. Она рассказала, что у людей в домах в приграничье осталась тёплая одежда, а выплата, которую обещают, не покроет все расходы на приобретение новых вещей.
У нас же есть бронетехника, на которой можно въехать. Нужно как-то помочь.
Наталья
Гладков ответил, что бронетехнику жгут, есть погибшие и раненные.
Всё очень тяжело. Допустить, чтобы вы поехали и погибли, никто обсуждать не будет. Была бы возможность, мы бы не отселяли людей, и вы бы спокойно жили в своих домах.
Вячеслав Гладков
Губернатор дал задание своему заместителю, чтобы он связался с военными.
Будем проговаривать, как только немного станет спокойнее, постараемся помочь с вывозом тёплых вещей.
Вячеслав Гладков