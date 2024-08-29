Белгородцам из приграничья помогут забрать тёплые вещи из домов. Но когда?

В ходе прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась жительница посёлка Красное Шебекинского округа Наталья. Она рассказала, что у людей в домах в приграничье осталась тёплая одежда, а выплата, которую обещают, не покроет все расходы на приобретение новых вещей.