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Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Белгородцы попросили помощи в вывозе тёплых вещей из домов в приграничье

Белгородцам из приграничья помогут забрать тёплые вещи из домов. Но когда?

29 августа 2024, 17:21
Фото: 1MI

Белгородцы попросили помощи в вывозе тёплых вещей из домов в приграничье

Вопрос поступил главе региона в ходе прямого эфира. Губернатор отметил, что людям помогут, но когда обстановка в приграничье станет спокойней.
Сюжет
Военные

В ходе прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась жительница посёлка Красное Шебекинского округа Наталья. Она рассказала, что у людей в домах в приграничье осталась тёплая одежда, а выплата, которую обещают, не покроет все расходы на приобретение новых вещей.

У нас же есть бронетехника, на которой можно въехать. Нужно как-то помочь.
Наталья

Гладков ответил, что бронетехнику жгут, есть погибшие и раненные.

Всё очень тяжело. Допустить, чтобы вы поехали и погибли, никто обсуждать не будет. Была бы возможность, мы бы не отселяли людей, и вы бы спокойно жили в своих домах.
Вячеслав Гладков

Губернатор дал задание своему заместителю, чтобы он связался с военными.

Будем проговаривать, как только немного станет спокойнее, постараемся помочь с вывозом тёплых вещей.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Военные#Вывоз#Белгород#Вещи#Приграничье#Обстрелы#Приграничные территории
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