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Недвижимость в белгородском приграничье пытаются продать на торгах

Недвижимость в белгородском приграничье пытаются продать на торгах

26 августа 2024, 15:52
Фото: 1MI
Хотели бы сейчас приобрести участок в грайворонском Безымено или в Шебекино? В любом случае такая возможность у вас есть. В УФССП России по Белгородской области сообщили, что сейчас на торги выставили больше 20 участков, 11 из которых находятся в приграничье региона.

Государство выставило на торги конфискованное у должников имущество. В частности, речь идёт о земельных участках, расположенных в приграничных районах, где регулярно происходят обстрелы.

Например, на торги выставлены пять участков в Шебекинском городском округе: в сёлах Неклюдово, Новая Таволжанка, Нежеголь, Нехотеевка, а также в хуторе Балки и в городе Шебекино. Площадь земли варьируется от 437 до 4747 квадратных метров, а начальная цена — от 141 до 443 тысяч рублей.

Ещё пять продаются в Белгородском районе. Желающие могут приобрести участок площадью 300 квадратных метров минимум за 70 тысяч рублей или выбрать более дорогой вариант — землю в 600 квадратных метров в садовом товариществе Феддеровское, которая стоит от 344 тысяч рублей.

Продать с молотка пытаются и участок в 3801 квадратных метра, который находится в селе Безымено Грайворонского района. Его можно приобрести от 316 тысяч рублей. Вчера в этом же населённом пункте после атаки ВСУ сгорели два домовладения.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Земельные участки#Приграничье#Шебекинский горокруг#Обстрелы
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