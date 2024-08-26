Недвижимость в белгородском приграничье пытаются продать на торгах

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Государство выставило на торги конфискованное у должников имущество. В частности, речь идёт о земельных участках, расположенных в приграничных районах, где регулярно происходят обстрелы.
Например, на торги выставлены пять участков в Шебекинском городском округе: в сёлах Неклюдово, Новая Таволжанка, Нежеголь, Нехотеевка, а также в хуторе Балки и в городе Шебекино. Площадь земли варьируется от 437 до 4747 квадратных метров, а начальная цена — от 141 до 443 тысяч рублей.
Ещё пять продаются в Белгородском районе. Желающие могут приобрести участок площадью 300 квадратных метров минимум за 70 тысяч рублей или выбрать более дорогой вариант — землю в 600 квадратных метров в садовом товариществе Феддеровское, которая стоит от 344 тысяч рублей.
Продать с молотка пытаются и участок в 3801 квадратных метра, который находится в селе Безымено Грайворонского района. Его можно приобрести от 316 тысяч рублей. Вчера в этом же населённом пункте после атаки ВСУ сгорели два домовладения.