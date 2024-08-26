Белгородцам из приграничья не придётся платить за подключение к оптоволокну

Четвериков добавил, что сейчас проработано около 600 населённых пунктов на наличие магистральных линий оптоволоконной связи. Определили 310 населённых пунктов, где на сегодня есть возможность подключения к магистральным линиям связи, что позволяет расширить сеть оптоволоконной линии связи по населённому пункту. Для 283 пунктов необходимо развитие магистральных линий связи.