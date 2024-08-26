Белгородцам из приграничья не придётся платить за подключение к оптоволокну

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Как отметил чиновник, в условиях проведения СВО при частом повреждении линий связи, оборудования тяжело осуществлять как дистанционное обучение, так и иметь доступ к интернету в приграничных районах.
Поэтому совместно с Минцифры РФ власти региона проработали вопрос по предоставлению субсидий операторам на реализацию мероприятий по подключению к волоконно-оптической связи приграничных районов Белгородской области.
В населённых пунктах приграничных районов, где будем развивать оптоволоконные линии связи, стоимость подключения абонентов будет нулевая. Необходимо только будет приобрести сетевой роутер, который будет раздавать интернет по дому.
Сергей Четвериков
Четвериков добавил, что сейчас проработано около 600 населённых пунктов на наличие магистральных линий оптоволоконной связи. Определили 310 населённых пунктов, где на сегодня есть возможность подключения к магистральным линиям связи, что позволяет расширить сеть оптоволоконной линии связи по населённому пункту. Для 283 пунктов необходимо развитие магистральных линий связи.
Общая сумма проекта для реализации в 11 муниципалитетах составит не менее 1 млрд рублей. Всего в рамках проекта по строительству волоконно-оптических линий связи планируется подключить к широкополосному доступу в интернет порядка 484 тысяч человек.