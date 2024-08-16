Белгородцам доступны бесплатно мобильная связь и интернет, но только в девяти районах

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Жители девяти муниципалитетов Белгородской области смогут бесплатно пользоваться мобильным интернетом и связью. Такую меру поддержки ввели из-за действия режима ЧС федерального характера.
Белгородцы смогут бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. Сообщается, что все услуги будут доступны даже при отрицательном балансе. За входящие звонки также не придётся платить.
Бесплатные мобильные связь и интернет будут доступны жителям Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Волоконовского, Грайворонского и Шебекинского округов.
Подробную информацию в Минцифры РФ сказали уточнять у операторов.