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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Жителям девяти белгородских районов доступны бесплатно связь и интернет

Белгородцам доступны бесплатно мобильная связь и интернет, но только в девяти районах

16 августа 2024, 07:33
Фото: 1MI

Жителям девяти белгородских районов доступны бесплатно связь и интернет

Из-за федерального уровня режима ЧС в девяти муниципалитетах Белгородской области стали доступны бесплатные интернет и связь. Получить их можно через сотовых операторов, сообщили в Минцифры России.

Жители девяти муниципалитетов Белгородской области смогут бесплатно пользоваться мобильным интернетом и связью. Такую меру поддержки ввели из-за действия режима ЧС федерального характера.

Белгородцы смогут бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. Сообщается, что все услуги будут доступны даже при отрицательном балансе. За входящие звонки также не придётся платить.

Бесплатные мобильные связь и интернет будут доступны жителям Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Волоконовского, Грайворонского и Шебекинского округов.

Подробную информацию в Минцифры РФ сказали уточнять у операторов.

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