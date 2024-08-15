На федеральном канале предложили «тупо отключить интернет» белгородцам из-за КТО

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В прямом эфире федерального канала НТВ» ведущие подняли вопрос о введении военной цензуры в Белгородской, Брянской и Курской областях. В этих трёх регионах недавно был объявлен режим контртеррористической операции.
Он, по словам инициатора идеи, предусматривает ограничительные меры, в частности полное отключение интернета. О том, как режим КТО может отразиться на простых гражданах, мы уже писали.
По задумке одного из спикеров, нужно заблокировать телефоны «на возможность общаться по мессенджерам». Тогда белгородцы смогут только звонить или пересылать сообщения. Такие меры, следует из его слов, оправданы при введении режима КТО.
Белгородцы от этой идеи, мягко говоря, остались не в восторге: «Лучше выключить людей, которые это предлагают», — стали писать жители в социальных сетях.
И это вполне резонно, потому что без интернета в регионе только ухудшатся коммуникации: люди не только не смогут удалённо работать и учиться, но и оперативно получать рассылку РСЧС о ракетной опасности, которая быстрее всего сейчас приходит именно в мессенджерах.