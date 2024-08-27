День района в Белгородской области пройдёт без массовых мероприятий

При этом ранее в оперштабе на жалобу белгородца ответили, что тот же режим контртеррористической операции не предполагает ограничений массовых мероприятий. Также уточнялось, что администрация района или горокруга вправе самостоятельно решать, проводить их или нет, учитывая оперативную обстановку.