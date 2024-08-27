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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:49

День района в одном из муниципалитетов Белгородской области пройдёт без массовых мероприятий

День района в Белгородской области пройдёт без массовых мероприятий

27 августа 2024, 06:47
Фото: страница Галины Руденко в соцсети
День района в одном из муниципалитетов Белгородской области пройдёт без массовых мероприятий

В Красногвардейском районе не будет массовых мероприятий в праздничную дату

Причина, как указала глава района Галина Руденко, — сложившаяся оперативная обстановка. День района запланирован на последнюю субботу августа.

В Красногвардейском районе решили не проводить массовые мероприятия в День района. Его отметят в последнюю субботу августа.

Причина отмены — сложившаяся оперативная обстановка. Как отметила глава района Галина Руденко, учитывалось также мнение жителей муниципалитета. Кроме того, учли тот факт, что в Белгородской области продолжают действовать режимы КТО и ЧС.

При этом ранее в оперштабе на жалобу белгородца ответили, что тот же режим контртеррористической операции не предполагает ограничений массовых мероприятий. Также уточнялось, что администрация района или горокруга вправе самостоятельно решать, проводить их или нет, учитывая оперативную обстановку.

Разрешены ли массовые мероприятия в Белгородской области при режимах ЧС и КТО?
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#Общество#Белгородская область#Праздник#Красногвардейский район#День района#Массовые мероприятия#Белгород#Режим ЧС#Режим КТО
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