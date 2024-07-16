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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Лесной пожар

Белгородцам запретили проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия в лесах

16 июля 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
Лесной пожар

В Белгородской области снова продлили особый противопожарный режим

В связи с аномальной жарой и стабильной сухой погодой в регионе продлили действие специального противопожарного режима. Решение подкреплено постановлением правительства региона. Об ограничениях в условиях режима напомнили в минприроды Белгородской области.

Регион не отпускает жаркая погода, поэтому не сокращаются и риски возникновения пожаров. В Белгородской области продлили особый противопожарный режим. Теперь он может завершиться 4 августа. Хотя, вероятнее, его снова продлят.

Режим накладывает определённые запреты. Во время его действия запрещается проведение в лесах культурно-массовых и спортивных мероприятий, разжигание огня, проведение лесозаготовительных работ.

За нарушение правил последуют санкции в виде штрафов. Для граждан — в размере от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических — от 600 тысяч до 1 млн рублей.

За более серьёзные нарушения предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 261 УК РФ.

Сообщить о лесных пожарах или нарушителях можно по круглосуточному телефону: 8(4722)33-66-97 или по бесплатному единому федеральному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

В Белгородской области продлили особый противопожарный режим
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Штрафы#Жара#Противопожарный режим#Новости Белгорода#Ограничения#Белгород
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