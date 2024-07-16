Белгородцам запретили проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия в лесах

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Регион не отпускает жаркая погода, поэтому не сокращаются и риски возникновения пожаров. В Белгородской области продлили особый противопожарный режим. Теперь он может завершиться 4 августа. Хотя, вероятнее, его снова продлят.
Режим накладывает определённые запреты. Во время его действия запрещается проведение в лесах культурно-массовых и спортивных мероприятий, разжигание огня, проведение лесозаготовительных работ.
За нарушение правил последуют санкции в виде штрафов. Для граждан — в размере от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических — от 600 тысяч до 1 млн рублей.
За более серьёзные нарушения предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 261 УК РФ.
Сообщить о лесных пожарах или нарушителях можно по круглосуточному телефону: 8(4722)33-66-97 или по бесплатному единому федеральному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.