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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

На СВО отправится чиновник из белгородского правительства

«Ждём с победой»: ещё один белгородский чиновник уходит добровольцем на СВО

26 августа 2024, 06:23
Фото: 1MI
На СВО отправится чиновник из белгородского правительства

Чиновник из белгородского правительства отправится на СВО

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания 26 августа. Уйти на СВО решил начальник отдела правового управления правительства Белгородской области.

Начальник отдела правового управления правительства Белгородской области Андрей Чарыков принял решение уйти добровольцем в зону СВО.

Решение Андрея Александровича заслуживает особого уважения. Очень важный объём работы он выполнял. Настоящее мужское решение. Очень благодарен за пример, который показывает подрастающему поколению. Желаем выполнения всех боевых задач и ждём возвращения с победой домой. Надеюсь, что это уже не за горами.
Вячеслав Гладков

Напомним, в 2023 году добровольно в зону СВО решил отправиться замминистра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин. Чиновник прошёл обучение от кадетского корпуса в Санкт-Петербурге до военной службы в Чечне.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Военная служба#Чиновник#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Антон Шопин
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