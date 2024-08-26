«Ждём с победой»: ещё один белгородский чиновник уходит добровольцем на СВО

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Начальник отдела правового управления правительства Белгородской области Андрей Чарыков принял решение уйти добровольцем в зону СВО.
Решение Андрея Александровича заслуживает особого уважения. Очень важный объём работы он выполнял. Настоящее мужское решение. Очень благодарен за пример, который показывает подрастающему поколению. Желаем выполнения всех боевых задач и ждём возвращения с победой домой. Надеюсь, что это уже не за горами.
Вячеслав Гладков
Напомним, в 2023 году добровольно в зону СВО решил отправиться замминистра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин. Чиновник прошёл обучение от кадетского корпуса в Санкт-Петербурге до военной службы в Чечне.