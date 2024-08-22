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Published Сегодня, 14:20

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Суд вынес приговор белгородке, заказавшей убийство своего мужа

Суд вынес приговор белгородке, заказавшей убийство своего мужа

22 августа 2024, 14:20
Фото: 1MI
Супруг подсудимой злоупотреблял спиртным и наркотиками, что приводило к ссорам. В итоге женщина решила заказать его убийство. Роль «исполнителя» сыграл полицейский. 22 августа женщине вынесли приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Весной 2024 года жительница Белгорода заказала убийство своего мужа. В Сети она нашла мужчину, которого попросила выполнить её просьбу. Новый знакомый отказался и передал информацию в полицию.

Далее с женщиной связался полицейский, который сыграл роль исполнителя убийства. Белгородка передала ему информацию о муже, согласовала способ убийства и своё алиби. Кроме того, женщина отдала фотографии, ключи от квартиры и 100 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

На следующий день подсудимая получила фотографии с якобы убитым мужем. Когда белгородка принесла вторую часть вознаграждения, её задержали.

Уголовное дело против жительницы города возбудили по статье за организацию приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сама женщина объяснила, что к такому решению пришла из-за постоянных ссор на фоне злоупотребления мужа алкоголем и наркотическими средствами.

22 августа Октябрьский районный суд Белгорода признал местную жительницу виновной. Её приговорили к 4,5 года лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, её ограничили в свободе на один год.

Приговор не вступил в силу.

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