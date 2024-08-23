Тебекин не отправится на СВО, а будущая инсталляция в Сосновке не вызвала восторга?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Недавно белгородский предприниматель Владимир Тебекин, находящийся в СИЗО с начала июня 2023 года, направил обращение со своим заявлением о желании подписать контракт и уйти служить в зону специальной военной операции.
Но ему вряд ли позволят это сделать из-за новых обвинений. Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, что попадает под ст. 210.1 УК РФ. По закону обвиняемый по такой статье не может служить в ВС РФ.
Ранее Тебекина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В СИЗО он останется до середины октября.
В 2024 году День знаний, который традиционно совпадает с днём проведения школьных линеек, выпал на воскресенье. Белгородцы поинтересовалась, когда именно проведут торжественные мероприятия.
В администрации Белгорода сообщили, что празднования перенесут с выходного на рабочий день, поэтому линейки состоятся 2 сентября.
В белгородском парке Сосновка появятся шестиметровые буквы, которые сформируют название общественного пространства. Мэрия города выделила на их создание и установку аж 18 миллионов рублей.
Конструкции будут светиться, а также могут быть использованы как скамейки. Судя по рендерам, на некоторых буквах появятся качели.
Реакция на них у белгородцев вышла неоднозначная, не все оценили дизайнерское решение. Буквы разного размера и расположены лесенкой.
Кроме того, трата 18 миллионов рублей на «это» жителям показалась нецелесообразной, особенно учитывая, что средства можно было бы направить, например, на помощь пострадавшим.