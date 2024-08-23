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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Буквы, которые хотят установить на входе в парк

Тебекин не отправится на СВО, а будущая инсталляция в Сосновке не вызвала восторга?

23 августа 2024, 15:30
Фото: скриншот из документации закупки
Буквы, которые хотят установить на входе в парк
Белгородский предприниматель Владимир Тебекин хотел, но не поедет на СВО. Ему выдвинули новые серьёзные обвинения. В администрации Белгорода рассказали, когда пройдут школьные линейки. Дата не классическая. А в парке Сосновка появится дорогой и функциональный арт-объект, правда, не все в восторге.

Тебекин не поедет на СВО

Недавно белгородский предприниматель Владимир Тебекин, находящийся в СИЗО с начала июня 2023 года, направил обращение со своим заявлением о желании подписать контракт и уйти служить в зону специальной военной операции.

Но ему вряд ли позволят это сделать из-за новых обвинений. Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, что попадает под ст. 210.1 УК РФ. По закону обвиняемый по такой статье не может служить в ВС РФ.

Ранее Тебекина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В СИЗО он останется до середины октября.

На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии
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Когда пройдут школьные линейки?

В 2024 году День знаний, который традиционно совпадает с днём проведения школьных линеек, выпал на воскресенье. Белгородцы поинтересовалась, когда именно проведут торжественные мероприятия.

В администрации Белгорода сообщили, что празднования перенесут с выходного на рабочий день, поэтому линейки состоятся 2 сентября.

1 сентября выпадает на воскресенье. Когда проведут праздничную линейку?
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Сомнительный дизайн букв

В белгородском парке Сосновка появятся шестиметровые буквы, которые сформируют название общественного пространства. Мэрия города выделила на их создание и установку аж 18 миллионов рублей.

Конструкции будут светиться, а также могут быть использованы как скамейки. Судя по рендерам, на некоторых буквах появятся качели.

Реакция на них у белгородцев вышла неоднозначная, не все оценили дизайнерское решение. Буквы разного размера и расположены лесенкой.

Кроме того, трата 18 миллионов рублей на «это» жителям показалась нецелесообразной, особенно учитывая, что средства можно было бы направить, например, на помощь пострадавшим.

А как вам идея?
В Сосновке в Белгороде появится название парка за 18 млн рублей
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