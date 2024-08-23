Тебекин не отправится на СВО, а будущая инсталляция в Сосновке не вызвала восторга?

Ранее Тебекина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В СИЗО он останется до середины октября.

Но ему вряд ли позволят это сделать из-за новых обвинений. Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, что попадает под ст. 210.1 УК РФ. По закону обвиняемый по такой статье не может служить в ВС РФ.

Недавно белгородский предприниматель Владимир Тебекин, находящийся в СИЗО с начала июня 2023 года , направил обращение со своим заявлением о желании подписать контракт и уйти служить в зону специальной военной операции .

На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии

В администрации Белгорода сообщили, что празднования перенесут с выходного на рабочий день, поэтому линейки состоятся 2 сентября.

В 2024 году День знаний, который традиционно совпадает с днём проведения школьных линеек, выпал на воскресенье. Белгородцы поинтересовалась, когда именно проведут торжественные мероприятия.

Кроме того, трата 18 миллионов рублей на «это» жителям показалась нецелесообразной, особенно учитывая, что средства можно было бы направить, например, на помощь пострадавшим.

Реакция на них у белгородцев вышла неоднозначная, не все оценили дизайнерское решение. Буквы разного размера и расположены лесенкой.

Конструкции будут светиться, а также могут быть использованы как скамейки. Судя по рендерам, на некоторых буквах появятся качели.

В белгородском парке Сосновка появятся шестиметровые буквы, которые сформируют название общественного пространства. Мэрия города выделила на их создание и установку аж 18 миллионов рублей.

А как вам идея?