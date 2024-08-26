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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

Российские войска нанесли массированный удар по энергообъектам Украины

Российские войска нанесли массированный удар по энергообъектам Украины

26 августа 2024, 09:51
Фото: 1MI
ВС РФ атаковали объекты военно-промышленного комплекса Украины. Удары пришлись по целям энергоинфраструктуры. ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщил, что все целы были успешно поражены.
Сюжет
СВО

Российские Вооружённые силы нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины. Они связаны с военно-промышленным комплексом страны. Все цели были успешно поражены, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Массированный удар нанесли утром 26 августа. Для него использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Напомним, что недавно ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Нападение удалось отразить.

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#Валерия Колесникова#Украина#Россия#Удар#Минобороны#Вооруженные силы#СВО#Энергетическая инфраструктура#Беспилотные летательные аппараты
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