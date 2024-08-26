Российские войска нанесли массированный удар по энергообъектам Украины

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Российские Вооружённые силы нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины. Они связаны с военно-промышленным комплексом страны. Все цели были успешно поражены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Массированный удар нанесли утром 26 августа. Для него использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
Напомним, что недавно ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Нападение удалось отразить.