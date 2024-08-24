Два белгородца вернутся домой из украинского плена

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Сегодня, 24 августа, на территории Беларуси состоялся обмен военнопленными. В результате из украинского плена вернулись 115 российских военнослужащих. Среди них была два срочника из Белгородской области, сообщила уполномоченный по правам человека Жанна Киреева.
С парнями всё в порядке, они смогли связаться с родителями. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой в интервью «Интерфаксу», военные вернутся в Россию уже вечером, их встретят в Брянской области.