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Белгородские срочники, которые попали в плен под Курском, вернутся к родным

Два белгородца вернутся домой из украинского плена

24 августа 2024, 17:25
Фото: Антон Засимов / 1MI

Белгородские срочники, которые попали в плен под Курском, вернутся к родным

Состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Страны вернули друг другу по 115 военнослужащих. Среди возвращённых россиян было два белгородца. Скоро они встретятся со своими родными.

Сегодня, 24 августа, на территории Беларуси состоялся обмен военнопленными. В результате из украинского плена вернулись 115 российских военнослужащих. Среди них была два срочника из Белгородской области, сообщила уполномоченный по правам человека Жанна Киреева.

С парнями всё в порядке, они смогли связаться с родителями. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой в интервью «Интерфаксу», военные вернутся в Россию уже вечером, их встретят в Брянской области.

Кадры обмена военнопленными
Видео: Министерство обороны РФ
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