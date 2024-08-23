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Посол РФ в США заявил, что у Киева не получится создать «буферную зону»

Посол РФ в США заявил, что у Киева не получится создать «буферную зону»

23 августа 2024, 09:57
Фото: 1MI
Посол России в США прокомментировал вторжение Украины на приграничные территории страны. Россия, по его словам, сама решит, как ей стоит защищать свои границы. Посол также в ближайшее время проведёт встречу с представителями Государственного департамента США, сообщает УтроNews.
Сюжет
СВО

Вооружённые силы Украины не смогут создать «буферную зону» в Курской области. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона и Киева.

«Это невозможно. Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — сообщил дипломат.

Ранее Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что именно «создание буферной зоны» стало целью украинского вторжения.

Антонов подчеркнул, что у России не было контактов с американской стороной по поводу этой операции и Москва не будет советоваться с Вашингтоном на тему того, что «должна делать Россия и как она будет защищать свои границы».

Он также намерен в скором времени встретиться с представителями госдепа США.

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#Валерия Колесникова#Политика#Курская область#Украина#Россия#Сша#Дипломатия#СВО#Буферная зона
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