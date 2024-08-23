Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Вооружённые силы Украины не смогут создать «буферную зону» в Курской области. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона и Киева.
«Это невозможно. Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — сообщил дипломат.
Ранее Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что именно «создание буферной зоны» стало целью украинского вторжения.
Антонов подчеркнул, что у России не было контактов с американской стороной по поводу этой операции и Москва не будет советоваться с Вашингтоном на тему того, что «должна делать Россия и как она будет защищать свои границы».
Он также намерен в скором времени встретиться с представителями госдепа США.