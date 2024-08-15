Посольство Индии призвало своих граждан покинуть Белгородскую область

Недавно ВСУ прорвались в Курскую область. В настоящее время в некоторых районах региона происходят боевые столкновения между российской и украинской армиями. Из населённых пунктов, расположенных близко к линии огня и подвергающихся обстрелам, жителей эвакуируют. В пунктах временного размещения уже находятся восемь тысяч курян.