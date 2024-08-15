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Флаг Индии

Посольство Индии призвало своих граждан покинуть Белгородскую область

15 августа 2024, 09:49
Фото: 1MI
Флаг Индии

Дипмиссия просит граждан Индии срочно уехать из трёх приграничных регионов РФ

Обстановка в приграничье только накаляется. В Курской области продолжаются бои с ВСУ и эвакуация населения, а сегодня в Белгородской области режим ЧС подняли с регионального до федерального уровня. Индия просит своих граждан немедленно покинуть опасные районы, сообщают «Брянские новости».

Дипломатическая миссия настоятельно рекомендует гражданам Индии, находящимся в приграничных районах России, срочно покинуть эти территории.

Недавно ВСУ прорвались в Курскую область. В настоящее время в некоторых районах региона происходят боевые столкновения между российской и украинской армиями. Из населённых пунктов, расположенных близко к линии огня и подвергающихся обстрелам, жителей эвакуируют. В пунктах временного размещения уже находятся восемь тысяч курян.

Посольство просит индийцев, находящихся в Белгородской и Брянской областях, рассмотреть возможность выезда из этих регионов. Для того чтобы покинуть опасные территории, гражданам рекомендуется обратиться в дипломатическое представительство.

Ранее покинуть Белгородскую область своим гражданам порекомендовали и другие страны. Раньше всего это сделала Швеция — ещё в 2022 году. В марте текущего года — Германия, а вчера, 14 августа, — Киргизия.

Восемь тысяч курян из приграничных районов сейчас живут ПВР
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Политика#Курская область#Украина#Индия#Брянская область#Белгород#Посольство#Приграничье
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