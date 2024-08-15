Посольство Индии призвало своих граждан покинуть Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:49
Дипломатическая миссия настоятельно рекомендует гражданам Индии, находящимся в приграничных районах России, срочно покинуть эти территории.
Недавно ВСУ прорвались в Курскую область. В настоящее время в некоторых районах региона происходят боевые столкновения между российской и украинской армиями. Из населённых пунктов, расположенных близко к линии огня и подвергающихся обстрелам, жителей эвакуируют. В пунктах временного размещения уже находятся восемь тысяч курян.
Посольство просит индийцев, находящихся в Белгородской и Брянской областях, рассмотреть возможность выезда из этих регионов. Для того чтобы покинуть опасные территории, гражданам рекомендуется обратиться в дипломатическое представительство.
Ранее покинуть Белгородскую область своим гражданам порекомендовали и другие страны. Раньше всего это сделала Швеция — ещё в 2022 году. В марте текущего года — Германия, а вчера, 14 августа, — Киргизия.