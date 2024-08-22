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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Последствия атаки ВСУ на Курскую область.

Эвакуация и попытка атаковать АЭС: что происходит в Курской области?

22 августа 2024, 14:35
Фото: Telegram-канал Алексея Смирнова
Последствия атаки ВСУ на Курскую область.
Боестолкновения в приграничье продолжаются. Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Курчатовскую АЭС. Врио губернатора Алексей Смирнов обсудил ситуацию с президентом России. В Курске начали устанавливать укрытия, а некоторых школьников готовы отправить на дистант.

Военная сводка

Отражение украинского вторжения на территории Курской области продолжается уже больше двух недель, сообщили в Министерстве обороны РФ. Были сорваны попытки штурма в направлениях Комаровки и Малой Локни, а также атак в направлении Коренево, Кремяного, Мартыновки, Ольговки и Русского Поречного.

Противник потерял более 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и четыре боевые бронированные машины.

Продолжают выявлять и уничтожать диверсионные группы в лесных массивах, в частности ВСУ были обнаружены в одном километре от Скрыльевки. Уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, одного взяли в плен.

Авиация, артиллерия и войска РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Михайловка, Плехово, Снагость и Локня.

За сутки Украина потеряла более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей.

Попытка атаковать АЭС

На совещании с главами приграничных регионов президент России Владимир Путин заявил, что в ночь с 21 на 22 августа Киев пытался атаковать Курскую АЭС в Курчатове.

Международное агентство по атомной энергии намерено прислать специалистов для оценки ситуации.

В свою очередь МЧС России решило усилить мониторинг радиационной обстановки в Курской, Белгородской, Ростовской, Запорожской областях и Крыму.

МЧС усилило наблюдение за радиационной обстановкой в Белгородской области
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Итоги совещания с Путиным

На правительственном совещании также вновь обсудили ситуацию в курском приграничье. В зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области, заявил врио губернатора Алексей Смирнов. На данный момент с опасных территорий выехало больше 130 тысяч мирных жителей. Остаются ещё около 20 тысяч.

Пострадавшие в результате украинских атак куряне продолжают получать поддержку. Более 41 тысячи из них уже получили различные выплаты, президент также поддержал автоматический режим выплаты в размере 15 тысяч рублей для тех, кто покинул зону боевых действий.

Кроме того, более 400 человек получили сертификаты на переселение. Выплаты в связи с утратой имущества в области временно осуществляться не будут из-за обстановки в приграничных районах, но на эти цели государство выделит 858 млн рублей.

Также на совещании было принято решение о создании централизованной областной аварийной службы Курской области. На территории региона работают 189 бригад скорой помощи, в том числе привлечённые из других субъектов РФ. Врачи, спасатели и волонтёры регулярно подвергаются террористическим атакам со стороны ВСУ, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Обстановка сложная: Гладков доложил Путину, что происходит в Белгородской области
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В Курске устанавливают укрытия

Региональный оперштаб постановил начать установку железобетонных укрытий. Их разместят в местах массового скопления людей и на 60 остановочных комплексах.

Десять конструкций появятся в Железногорске. Планируют разместить убежища и в Курчатове, но с количеством и точками установки определятся позднее.

Как будут выглядеть железобетонные укрытия в Курске.Как будут выглядеть железобетонные укрытия в Курске.
Как будут выглядеть железобетонные укрытия в Курске.
Фото: Telegram-канал Алексея Смирнова

Школьников отправят на дистант

Часть школьников в Курской области будет переведена на дистанционный формат обучения. По заявлению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, мера затронет 114 образовательных учреждений.

Те ребята, которые переехали с семьями в другие регионы, со 2 сентября продолжат обучение по месту нахождения.

Дело против иностранных журналистов

ФСБ возбудила уголовные дела против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко, сообщает ТАСС. Их обвиняют в незаконном пересечении границы в Курской области в районе Суджи.

Ранее российский МИД заявил, что незаконное пресечение госграницы делает журналистов законной целью для Вооружённых сил Российской Федерации.

Что сейчас происходит в Курской области?
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