Эвакуация и попытка атаковать АЭС: что происходит в Курской области?

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Отражение украинского вторжения на территории Курской области продолжается уже больше двух недель, сообщили в Министерстве обороны РФ. Были сорваны попытки штурма в направлениях Комаровки и Малой Локни, а также атак в направлении Коренево, Кремяного, Мартыновки, Ольговки и Русского Поречного.
Противник потерял более 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и четыре боевые бронированные машины.
Продолжают выявлять и уничтожать диверсионные группы в лесных массивах, в частности ВСУ были обнаружены в одном километре от Скрыльевки. Уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, одного взяли в плен.
Авиация, артиллерия и войска РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Михайловка, Плехово, Снагость и Локня.
За сутки Украина потеряла более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей.
На совещании с главами приграничных регионов президент России Владимир Путин заявил, что в ночь с 21 на 22 августа Киев пытался атаковать Курскую АЭС в Курчатове.
Международное агентство по атомной энергии намерено прислать специалистов для оценки ситуации.
В свою очередь МЧС России решило усилить мониторинг радиационной обстановки в Курской, Белгородской, Ростовской, Запорожской областях и Крыму.
На правительственном совещании также вновь обсудили ситуацию в курском приграничье. В зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области, заявил врио губернатора Алексей Смирнов. На данный момент с опасных территорий выехало больше 130 тысяч мирных жителей. Остаются ещё около 20 тысяч.
Пострадавшие в результате украинских атак куряне продолжают получать поддержку. Более 41 тысячи из них уже получили различные выплаты, президент также поддержал автоматический режим выплаты в размере 15 тысяч рублей для тех, кто покинул зону боевых действий.
Кроме того, более 400 человек получили сертификаты на переселение. Выплаты в связи с утратой имущества в области временно осуществляться не будут из-за обстановки в приграничных районах, но на эти цели государство выделит 858 млн рублей.
Также на совещании было принято решение о создании централизованной областной аварийной службы Курской области. На территории региона работают 189 бригад скорой помощи, в том числе привлечённые из других субъектов РФ. Врачи, спасатели и волонтёры регулярно подвергаются террористическим атакам со стороны ВСУ, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
Региональный оперштаб постановил начать установку железобетонных укрытий. Их разместят в местах массового скопления людей и на 60 остановочных комплексах.
Десять конструкций появятся в Железногорске. Планируют разместить убежища и в Курчатове, но с количеством и точками установки определятся позднее.
Часть школьников в Курской области будет переведена на дистанционный формат обучения. По заявлению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, мера затронет 114 образовательных учреждений.
Те ребята, которые переехали с семьями в другие регионы, со 2 сентября продолжат обучение по месту нахождения.
ФСБ возбудила уголовные дела против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко, сообщает ТАСС. Их обвиняют в незаконном пересечении границы в Курской области в районе Суджи.
Ранее российский МИД заявил, что незаконное пресечение госграницы делает журналистов законной целью для Вооружённых сил Российской Федерации.