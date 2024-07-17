Арабские Эмираты помогли ВС РФ вернуть военных из плена ВСУ

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
России удалось вернуть 95 военнослужащих, которые находились в плену ВСУ. В обмен ВС РФ отдали противнику такое же количество украинских военнопленных.
В ведомстве отметили, что пленных самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили в московские медучреждения для прохождения лечения и реабилитации. С военными также работают психологи.
Вернуть военнопленных помогло посредническое участие гуманитарного характера от Объединённых Арабских Эмиратов.
Напомним, что в конце июня из плена ВСУ вернулись четверо белгородцев. Весной этого же года из плена вернулись ещё 75 российских военнослужащих, которые отметили, что жизнь с тёщей для них страшнее.