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Published Сегодня, 12:36

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Updated Сегодня, 12:38

В Белгородской области произвели обмен российских и укроинских пленных

Арабские Эмираты помогли ВС РФ вернуть военных из плена ВСУ

17 июля 2024, 12:36
Фото: 1MI

В Белгородской области произвели обмен российских и укроинских пленных

95 военнослужащих, находившихся в плену у ВСУ, успешно вернулись в Россию в рамках обмена. Их отвезли в медучреждения, где за ними будут ухаживать врачи и психологи. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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СВО

России удалось вернуть 95 военнослужащих, которые находились в плену ВСУ. В обмен ВС РФ отдали противнику такое же количество украинских военнопленных.

В ведомстве отметили, что пленных самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили в московские медучреждения для прохождения лечения и реабилитации. С военными также работают психологи.

Вернуть военнопленных помогло посредническое участие гуманитарного характера от Объединённых Арабских Эмиратов.

Напомним, что в конце июня из плена ВСУ вернулись четверо белгородцев. Весной этого же года из плена вернулись ещё 75 российских военнослужащих, которые отметили, что жизнь с тёщей для них страшнее.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Украина#Россия#Белгород#Минобороны#Оаэ#СВО#Обмен пленными#Военнопленные
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