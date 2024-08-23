Компании всё-таки начнут помогать пострадавшим белгородцам, но позже

Министр Шадаев заверил, что компании помогут пострадавшим белгородцам

Ранее белгородцы неоднократно интересовались, почему компании не стали им помогать, как жителям Курской области. Теперь же они получили ответ: министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что в соседней области критичная ситуация, но позже помощь распространят и на белгородцев.