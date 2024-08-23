Компании всё-таки начнут помогать пострадавшим белгородцам, но позже

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Компании начнут помогать пострадавшим при обстрелах жителям Белгородской области. В настоящее время эта помощь оказывается только курянам, поскольку там ситуация критичнее. Однако в дальнейшем многие компании могут начать помогать и белгородцам.
Помощь пострадавшим при обстрелах оказывают различные компании. Например, «Авито» помог жителям с поиском временной работы и трудоустройством в разных регионах с проживанием, а Ozon начислит всем пострадавшим по 3 тысячи баллов, на которые можно будет купить товары присоединившихся к акции продавцов.
Отметим, что ранее белгородцы неоднократно интересовались, планируют ли компании оказывать пострадавшим похожую помощь, как в Курской области.