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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Министр Шадаев заверил, что компании помогут пострадавшим белгородцам

Компании всё-таки начнут помогать пострадавшим белгородцам, но позже

23 августа 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney

Министр Шадаев заверил, что компании помогут пострадавшим белгородцам

Ранее белгородцы неоднократно интересовались, почему компании не стали им помогать, как жителям Курской области. Теперь же они получили ответ: министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что в соседней области критичная ситуация, но позже помощь распространят и на белгородцев.

Компании начнут помогать пострадавшим при обстрелах жителям Белгородской области. В настоящее время эта помощь оказывается только курянам, поскольку там ситуация критичнее. Однако в дальнейшем многие компании могут начать помогать и белгородцам.

Помощь пострадавшим при обстрелах оказывают различные компании. Например, «Авито» помог жителям с поиском временной работы и трудоустройством в разных регионах с проживанием, а Ozon начислит всем пострадавшим по 3 тысячи баллов, на которые можно будет купить товары присоединившихся к акции продавцов.

Отметим, что ранее белгородцы неоднократно интересовались, планируют ли компании оказывать пострадавшим похожую помощь, как в Курской области.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Пострадавшие#Компании#Новости Белгорода#Материальная помощь#Белгород#Максут Шадаев
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