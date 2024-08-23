Футболисты РПЛ будут играть в футболках с QR-кодом для сбора средств белгородцам

Для всех желающих пожертвовать небольшую сумму пострадавшим при обстрелах организовали удобный сбор средств: достаточно навести камеру телефона на QR-код, который разместили на официальных страницах в социальных сетях РПЛ и клубов лиги. Его же будут показывать во время трансляции матчей и напечатают на футболках всех команд.