Футболисты РПЛ будут играть в футболках с QR-кодом для сбора средств белгородцам

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Российская футбольная премьер-лига вместе с Красным Крестом и футбольными клубами запустила акцию «Поможем вместе». Они пожертвовали денежные средства на помощь жителям Белгородской, Курской и Брянской областей.
«РПЛ перечислила 10 миллионов рублей в Российский Красный Крест для адресной помощи жителям Курской, Белгородской и Брянской областей и призывает всех любителей футбола присоединиться к сбору средств. Помощь каждого чрезвычайно важна», — отметили в своём заявлении организаторы лиги.
Для всех желающих пожертвовать небольшую сумму пострадавшим при обстрелах организовали удобный сбор средств: достаточно навести камеру телефона на QR-код, который разместили на официальных страницах в социальных сетях РПЛ и клубов лиги. Его же будут показывать во время трансляции матчей и напечатают на футболках всех команд.
Отметим, что ранее помощь белгородцам также оказывали известные артисты и блогеры. Журналистка Ксения Собчак вместе со своей командой с января месяца помогает жителям Белгородской области, а с недавнего времени — и Курской области.