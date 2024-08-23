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РПЛ отчиталась о перечислении 10 млн рублей на помощь жителям приграничья

Футболисты РПЛ будут играть в футболках с QR-кодом для сбора средств белгородцам

23 августа 2024, 07:53
Фото: 1MI

РПЛ отчиталась о перечислении 10 млн рублей на помощь жителям приграничья

Российская премьер-лига футбола (РПЛ) запустила акцию, в ходе которой перечислила пострадавшим белгородцам, курянам и брянцам 10 миллионов рублей. Они также призвали неравнодушных россиян жертвовать деньги: для этого они распечатали QR-код на футболках футболистов, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сюжет
Футбол

Российская футбольная премьер-лига вместе с Красным Крестом и футбольными клубами запустила акцию «Поможем вместе». Они пожертвовали денежные средства на помощь жителям Белгородской, Курской и Брянской областей.

«РПЛ перечислила 10 миллионов рублей в Российский Красный Крест для адресной помощи жителям Курской, Белгородской и Брянской областей и призывает всех любителей футбола присоединиться к сбору средств. Помощь каждого чрезвычайно важна», — отметили в своём заявлении организаторы лиги.

Для всех желающих пожертвовать небольшую сумму пострадавшим при обстрелах организовали удобный сбор средств: достаточно навести камеру телефона на QR-код, который разместили на официальных страницах в социальных сетях РПЛ и клубов лиги. Его же будут показывать во время трансляции матчей и напечатают на футболках всех команд.

Отметим, что ранее помощь белгородцам также оказывали известные артисты и блогеры. Журналистка Ксения Собчак вместе со своей командой с января месяца помогает жителям Белгородской области, а с недавнего времени — и Курской области.

Дима Билан, Ида Галич и другие звёзды сделали пожертвования для белгородцев и курян
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Футбол#Новости Белгорода#Пожертвования#Брянская область#Белгород#РПЛ
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