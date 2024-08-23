bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Деревья в Белгороде проверят на скрытую гниль

Деревья в Белгороде проверят на скрытую гниль

23 августа 2024, 13:03
Фото: 1MI
На осмотр аварийных деревьев и выявление скрытой гнили в Белгороде мэрия выделила больше 300 тысяч рублей.

В Белгородском городском лесничестве проведут обследование аварийных деревьев. Площадь, на которых располагаются растения, составляет больше 45 гектаров. Потратят на осмотр деревьев 341,7 тыс. рублей.

Аварийные деревья будут выявлять в Белгороде с помощью электронного оборудования, которое обнаружит скрытую гниль.

Работы проведут с даты заключения контракта до 31 октября 2024 года. Исполнитель должен будет передать все акты осмотров деревьев Белгорблагоустройству.

В процессе выполнения работ установят причины повреждения или гибели растений, структурных изъянов аварийных деревьев, способных привести к падению всего дерева или его части.

«Между плитками растут деревья!» Белгородцев озадачило состояние парка Памяти
Узнать подробнее
Читайте также:
Супругов под Белгородом ограничили в свободе на год из-за ясенейНа уход за цветами, кустарниками и деревьями в Белгороде готовы добавить ещё 7,6 млнПовалило деревья и сорвало кровлю: непогода в Старооскольском округеКоммунальщицу насмерть задавило спиленное дерево в белгородском приграничье
#Алёна Мальцева#Город#Обследование#Госзакупки#Новости Белгорода#Деревья#Лесничество#Белгород#Гниль
Подпишитесь
Мирная жительница ранена после обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:46
На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии
Сегодня, 06:35
«Кормят ужасно, еды не хватает»: белгородцы — о питании в ленинградском лагере
Сегодня, 11:34
ЦБ вновь обратился с призывом поддержать белгородцев. О чём речь?
Сегодня, 13:56
В Сосновке в Белгороде появится название парка за 18 млн рублей
Сегодня, 12:01
1 сентября выпадает на воскресенье. Когда проведут праздничную линейку?
Сегодня, 11:06