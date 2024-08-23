Деревья в Белгороде проверят на скрытую гниль

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Белгородском городском лесничестве проведут обследование аварийных деревьев. Площадь, на которых располагаются растения, составляет больше 45 гектаров. Потратят на осмотр деревьев 341,7 тыс. рублей.
Аварийные деревья будут выявлять в Белгороде с помощью электронного оборудования, которое обнаружит скрытую гниль.
Работы проведут с даты заключения контракта до 31 октября 2024 года. Исполнитель должен будет передать все акты осмотров деревьев Белгорблагоустройству.
В процессе выполнения работ установят причины повреждения или гибели растений, структурных изъянов аварийных деревьев, способных привести к падению всего дерева или его части.