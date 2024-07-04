Коммунальщицу насмерть задавило спиленное дерево в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Белгородской области произошёл несчастный случай с работницей жилищно-коммунального управления «Грайворонский». 20 июня 2024 года женщина занималась уборкой веток с дерева, крона которого упёрлась в землю в сквере населённого пункта. Когда дерево спилили, оно упало на женщину и полностью накрыло её. Коллеги сразу же вызвали скорую помощь по номеру 112.
Примерно через 20 минут прибыла бригада врачей. Они осмотрели пострадавшую и констатировали её смерть.
Государственная инспекция труда Белгородской области получила извещение о несчастном случае со смертельным исходом. Для установления обстоятельств и причин произошедшего работодатель создал комиссию по расследованию тяжёлого несчастного случая.
Напомним, в феврале 2024 года произошёл ещё один несчастный случай с работником на производстве. Бурильщик под Белгородом погиб под завалом горной массы.