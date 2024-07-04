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Спил дерева

Коммунальщицу насмерть задавило спиленное дерево в белгородском приграничье

4 июля 2024, 11:23
Фото: Артём Черненко / bel.ru
Спил дерева

Рабочая по благоустройству в Белгородской области погибла после падения дерева

20 июня 2024 года в Белгородской области произошёл несчастный случай: работницу жилищно-коммунального хозяйства насмерть придавило упавшее дерево. Началось разбирательство. Подробности трагедии сообщили в Государственной инспекции труда.

В Белгородской области произошёл несчастный случай с работницей жилищно-коммунального управления «Грайворонский». 20 июня 2024 года женщина занималась уборкой веток с дерева, крона которого упёрлась в землю в сквере населённого пункта. Когда дерево спилили, оно упало на женщину и полностью накрыло её. Коллеги сразу же вызвали скорую помощь по номеру 112.

Примерно через 20 минут прибыла бригада врачей. Они осмотрели пострадавшую и констатировали её смерть.

Государственная инспекция труда Белгородской области получила извещение о несчастном случае со смертельным исходом. Для установления обстоятельств и причин произошедшего работодатель создал комиссию по расследованию тяжёлого несчастного случая.

Напомним, в феврале 2024 года произошёл ещё один несчастный случай с работником на производстве. Бурильщик под Белгородом погиб под завалом горной массы.

Бурильщик под Белгородом погиб под завалом горной массы
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