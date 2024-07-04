Коммунальщицу насмерть задавило спиленное дерево в белгородском приграничье

В Белгородской области произошёл несчастный случай с работницей жилищно-коммунального управления «Грайворонский». 20 июня 2024 года женщина занималась уборкой веток с дерева, крона которого упёрлась в землю в сквере населённого пункта. Когда дерево спилили, оно упало на женщину и полностью накрыло её. Коллеги сразу же вызвали скорую помощь по номеру 112.