«Между плитками растут деревья!» Белгородцев озадачило состояние парка Памяти

«Трава нигде не покошена. Вдоль дорожки посадили саженцы молодых деревьев, которые сейчас высохли полностью. Более 20 превратились в палки. […] Вместо того, чтобы поливать, ваш работник благоустройства сливает воду за памятником расстрелянным жителям и партизанам. Воду, которая тоже стоит денег! Плитка крошится, из-под неё торчит арматура, на которой мой ребёнок упал и получил травму. Обращались в травмпункт. Между плитками растут уже деревья!» — рассказала женщина.