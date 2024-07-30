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Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

плитка в парке Памяти (Гагарина)

«Между плитками растут деревья!» Белгородцев озадачило состояние парка Памяти

30 июля 2024, 15:47
Фото: Марина Пелепей / Личная страница Вячеслава Гладкова в ВК
плитка в парке Памяти (Гагарина)

Белгородцы вновь просят уделить внимание парку Памяти

В Сети появились недовольства жителей областного центра по поводу состояния парка Памяти. Со слов белгородцев, там не косят траву, в плитке уже «растут деревья», а саженцы, наоборот, высохли. Мэрия ответила по этому поводу.

Обеспокоенная белгородка написала в соцсетях о ситуации, которая складывается в парке Памяти в Белгороде. По её словам, там совсем не следят за благоустройством территории.

«Трава нигде не покошена. Вдоль дорожки посадили саженцы молодых деревьев, которые сейчас высохли полностью. Более 20 превратились в палки. […] Вместо того, чтобы поливать, ваш работник благоустройства сливает воду за памятником расстрелянным жителям и партизанам. Воду, которая тоже стоит денег! Плитка крошится, из-под неё торчит арматура, на которой мой ребёнок упал и получил травму. Обращались в травмпункт. Между плитками растут уже деревья!» — рассказала женщина.

Ответ не заставил себя ждать. Администрация Белгорода сообщила, что направит для наведения порядка в парк сотрудников Белгорблагоустройства. Кроме этого, на место отправят сотрудников управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды, чтобы не изучили состояние деревьев.

Напомним, что в парке не первый раз возникают проблемы с санитарным порядком. Не так давно жители обращались и по поводу фонтана, в котором «зацвела» вода. Причиной тому был ремонт трубопровода, который уже завершили.

В 2021 году сообщалось, что парк не будут реконструировать в ближайшее время из-за нехватки средств. Были планы только по ремонту фонтана и озеленению.

плитка в парке Памяти (Гагарина)плитка в парке Памяти (Гагарина)
плитка в парке Памяти (Гагарина)плитка в парке Памяти (Гагарина)
плитка в парке Памяти (Гагарина)
Фото: Марина Пелепей / Личная страница Вячеслава Гладкова в ВК
В мэрии Белгорода назвали причину «цветения» воды в фонтане в парке Памяти
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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Мэрия#Деревья#Белгород#Парк памяти
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