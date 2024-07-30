«Между плитками растут деревья!» Белгородцев озадачило состояние парка Памяти

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Обеспокоенная белгородка написала в соцсетях о ситуации, которая складывается в парке Памяти в Белгороде. По её словам, там совсем не следят за благоустройством территории.
«Трава нигде не покошена. Вдоль дорожки посадили саженцы молодых деревьев, которые сейчас высохли полностью. Более 20 превратились в палки. […] Вместо того, чтобы поливать, ваш работник благоустройства сливает воду за памятником расстрелянным жителям и партизанам. Воду, которая тоже стоит денег! Плитка крошится, из-под неё торчит арматура, на которой мой ребёнок упал и получил травму. Обращались в травмпункт. Между плитками растут уже деревья!» — рассказала женщина.
Ответ не заставил себя ждать. Администрация Белгорода сообщила, что направит для наведения порядка в парк сотрудников Белгорблагоустройства. Кроме этого, на место отправят сотрудников управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды, чтобы не изучили состояние деревьев.
Напомним, что в парке не первый раз возникают проблемы с санитарным порядком. Не так давно жители обращались и по поводу фонтана, в котором «зацвела» вода. Причиной тому был ремонт трубопровода, который уже завершили.
В 2021 году сообщалось, что парк не будут реконструировать в ближайшее время из-за нехватки средств. Были планы только по ремонту фонтана и озеленению.