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Published Сегодня, 13:22

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Спил

Супругов под Белгородом ограничили в свободе на год из-за ясеней

23 июля 2024, 13:22
Фото: 1MI
Спил

Белгородцев осудили за незаконную вырубку деревьев

Жители региона спилили несколько деревьев под Белгородом и получили наказание. Подробнее об этом рассказали в прокуратуре Белгородской области.
Сюжет
Суд

В один из дней супружеская пара решила отправиться на участок в селе Петропавловка. Там белгородцы спилили под корень пять ясеней, тем самым причинив ущерб в размере 128,9 тысячи рублей. За это их наказали.

Жителей региона признали виновными в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, не отнесённых к лесным насаждениям, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Суд согласился с мнением прокурора и назначил супругам наказание — один год ограничения свободы. Кроме этого, суд обязал их выплатить сумму ущерба, которую запросил прокурор, а это около 129 тысяч рублей.

Приговор ещё не вступил в силу.

Напомним, что за незаконную вырубку деревьев не так давно наказали белгородца, который срубил дуб в урочище Шляхово-Городище. Его приговорили к обязательным работам и выплате компенсации в размере почти полумиллиона рублей.

С белгородца взыскали почти полмиллиона рублей из-за дуба
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