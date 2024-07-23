Супругов под Белгородом ограничили в свободе на год из-за ясеней

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В один из дней супружеская пара решила отправиться на участок в селе Петропавловка. Там белгородцы спилили под корень пять ясеней, тем самым причинив ущерб в размере 128,9 тысячи рублей. За это их наказали.
Жителей региона признали виновными в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, не отнесённых к лесным насаждениям, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
Суд согласился с мнением прокурора и назначил супругам наказание — один год ограничения свободы. Кроме этого, суд обязал их выплатить сумму ущерба, которую запросил прокурор, а это около 129 тысяч рублей.
Приговор ещё не вступил в силу.
Напомним, что за незаконную вырубку деревьев не так давно наказали белгородца, который срубил дуб в урочище Шляхово-Городище. Его приговорили к обязательным работам и выплате компенсации в размере почти полумиллиона рублей.