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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Две недели с момента вторжения. Что известно об обстановке в Курской области?

Две недели с момента вторжения. Что известно об обстановке в Курской области?

20 августа 2024, 14:18
Фото: 1MI
Очередной тяжёлый день для всех жителей приграничья, и особенно Курской области. С момента прорыва украинскими военными госграницы 6 августа прошло ровно две недели. Как сейчас обстоит ситуация в регионе — читайте в нашем материале.

Обстановка в приграничье

Бои на территории Курской области продолжаются уже две недели. Согласно сегодняшнему отчёту от Минобороны РФ, сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька.

За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники. С начала боевых действий противник потерял более 4 тыс. бойцов.

Особенно накалена ситуация в муниципалитетах, близко расположенных к государственной границе. Сегодня глава Кореневского района Марина Дегтярева сообщила, что небезопасно стало находиться и в посёлке Коренево. Там летает большое количество украинских дронов.

Расположение посёлка Коренево в Курской областиРасположение посёлка Коренево в Курской области
Расположение посёлка Коренево в Курской области
Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

Жертвы среди населения

С начала наступления в результате массированных атак ВСУ в Курской области погибли 17 мирных жителей. Пострадали ещё более 140 человек.

Журналисты ТАСС узнали в медицинских учреждениях, что больше половины раненых сейчас находятся в больницах. Среди госпитализированных пациентов четверо детей.

Курские беженцы

В МЧС России сообщили, что за последние сутки из опасных районов удалось эвакуировать более 500 жителей Курской области. Всего с начала масштабной эвакуации, которая проводилась в девяти приграничных муниципалитетах, на безопасные территории было отселено более 122 тысяч граждан.

Людей эвакуируют не только на машинах, но и на лодках. Так, региональное правительство рассказало, что полицейские в приграничном Глушковском районе на лодках перевезли около 200 мирных жителей. Другого пути не было — ВСУ разрушили автомобильный мост через реку Сейм.

Беженцы размещаются в ПВР по всей стране. Такие пункты были развёрнуты в 27 субъектах Российской Федерации. В настоящее время в ПВР находятся около 10 тысяч человек, из них 6,7 тысячи — в Курской области. Более 2,7 тысячи из всех эвакуированных — это дети.

Людям оказывается всесторонняя помощь. Уже были произведены денежные выплаты на общую сумму более 15,3 млн рублей. За время чрезвычайной ситуации в Курскую область было доставлено около 2,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Кибератаки и мошенничество

Издание «Курские известия» сообщило об участившихся попытках взлома аккаунтов курян в Telegram. Мошенники связываются с родственниками владельцев и говорят, что их близкий попал в плен. Затем требуют денежный выкуп.

Также злоумышленники вымогают деньги и за информацию о пропавших и помощь в их поиске, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Российского Красного Креста. С 11 по 19 августа лишь в РКК жители подали более 1500 заявок с просьбой помочь отыскать исчезнувших, 100 из них были найдены.

Ранее волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» приняли решение скрыть списки пропавших, чтобы оградить их родственников от наплыва мошенников.

«Не смогла вывезти»: куряне две недели ищут своих пропавших родственников из Суджи
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Иностранные СМИ

Несколько иностранных СМИ уже опубликовали материалы о событиях в Курской области. Недавно итальянские журналисты отправились в Суджу в сопровождении украинских военных и сняли репортаж из города. В связи с этим им может грозить уголовное преследование в России за незаконное пересечение границы, пишет РБК.

Сегодня МИД выразил протест временной поверенной в делах США Стефани Холмс по поводу сообщений об участии американской частной военной компании в нападении ВСУ на Курскую область и визита американских репортёров в регион. В ведомстве снова заявили, что пресечение границы было «нелегальным», и подчеркнули — это делает журналистов законной целью для Вооружённых Сил Российской Федерации.

Актёр Шишов погиб?

Портал «Кино-Театр.ру» сообщил, что во время эвакуации в Курской области был ранен и погиб российский актёр Евгений Шишов. Он ушёл на СВО добровольцем и якобы скончался, защищая регион от нападения ВСУ. «Якобы», потому что жена Евгения — Елена — заявила агентству «Регнум», что семья пока не получила окончательного подтверждения его смерти.

Евгений Шишов известен своей ролью в «Морских дьяволах», «Крепких орешках» и сериале «Условный мент». Всего в его фильмографии 19 актёрских работ.

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