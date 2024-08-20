Две недели с момента вторжения. Что известно об обстановке в Курской области?

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Бои на территории Курской области продолжаются уже две недели. Согласно сегодняшнему отчёту от Минобороны РФ, сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька.
За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники. С начала боевых действий противник потерял более 4 тыс. бойцов.
Особенно накалена ситуация в муниципалитетах, близко расположенных к государственной границе. Сегодня глава Кореневского района Марина Дегтярева сообщила, что небезопасно стало находиться и в посёлке Коренево. Там летает большое количество украинских дронов.
С начала наступления в результате массированных атак ВСУ в Курской области погибли 17 мирных жителей. Пострадали ещё более 140 человек.
Журналисты ТАСС узнали в медицинских учреждениях, что больше половины раненых сейчас находятся в больницах. Среди госпитализированных пациентов четверо детей.
В МЧС России сообщили, что за последние сутки из опасных районов удалось эвакуировать более 500 жителей Курской области. Всего с начала масштабной эвакуации, которая проводилась в девяти приграничных муниципалитетах, на безопасные территории было отселено более 122 тысяч граждан.
Людей эвакуируют не только на машинах, но и на лодках. Так, региональное правительство рассказало, что полицейские в приграничном Глушковском районе на лодках перевезли около 200 мирных жителей. Другого пути не было — ВСУ разрушили автомобильный мост через реку Сейм.
Беженцы размещаются в ПВР по всей стране. Такие пункты были развёрнуты в 27 субъектах Российской Федерации. В настоящее время в ПВР находятся около 10 тысяч человек, из них 6,7 тысячи — в Курской области. Более 2,7 тысячи из всех эвакуированных — это дети.
Людям оказывается всесторонняя помощь. Уже были произведены денежные выплаты на общую сумму более 15,3 млн рублей. За время чрезвычайной ситуации в Курскую область было доставлено около 2,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.
Издание «Курские известия» сообщило об участившихся попытках взлома аккаунтов курян в Telegram. Мошенники связываются с родственниками владельцев и говорят, что их близкий попал в плен. Затем требуют денежный выкуп.
Также злоумышленники вымогают деньги и за информацию о пропавших и помощь в их поиске, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Российского Красного Креста. С 11 по 19 августа лишь в РКК жители подали более 1500 заявок с просьбой помочь отыскать исчезнувших, 100 из них были найдены.
Ранее волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» приняли решение скрыть списки пропавших, чтобы оградить их родственников от наплыва мошенников.
Несколько иностранных СМИ уже опубликовали материалы о событиях в Курской области. Недавно итальянские журналисты отправились в Суджу в сопровождении украинских военных и сняли репортаж из города. В связи с этим им может грозить уголовное преследование в России за незаконное пересечение границы, пишет РБК.
Сегодня МИД выразил протест временной поверенной в делах США Стефани Холмс по поводу сообщений об участии американской частной военной компании в нападении ВСУ на Курскую область и визита американских репортёров в регион. В ведомстве снова заявили, что пресечение границы было «нелегальным», и подчеркнули — это делает журналистов законной целью для Вооружённых Сил Российской Федерации.
Портал «Кино-Театр.ру» сообщил, что во время эвакуации в Курской области был ранен и погиб российский актёр Евгений Шишов. Он ушёл на СВО добровольцем и якобы скончался, защищая регион от нападения ВСУ. «Якобы», потому что жена Евгения — Елена — заявила агентству «Регнум», что семья пока не получила окончательного подтверждения его смерти.
Евгений Шишов известен своей ролью в «Морских дьяволах», «Крепких орешках» и сериале «Условный мент». Всего в его фильмографии 19 актёрских работ.