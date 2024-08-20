Две недели с момента вторжения. Что известно об обстановке в Курской области?

Беженцы размещаются в ПВР по всей стране. Такие пункты были развёрнуты в 27 субъектах Российской Федерации. В настоящее время в ПВР находятся около 10 тысяч человек, из них 6,7 тысячи — в Курской области. Более 2,7 тысячи из всех эвакуированных — это дети.