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189 млн рублей перевели грайворонским семьям на индивидуальные специальные счета

Более 1 млрд рублей получили пострадавшие от ВСУ белгородцы из приграничья

19 августа 2024, 06:20
Фото: 1MI

189 млн рублей перевели грайворонским семьям на индивидуальные специальные счета

Обстановка в Белгородской области всё ещё остаётся очень напряжённой. За время СВО было разрушено или повреждено более 30 тысяч домов. Особенно досталось приграничным районам. Жителям продолжают выплачивать средства на приобретение жилья взамен утраченного.

Жители Грайворонского городского округа начали получать компенсационные выплаты. За минувшую неделю на их счета было переведено 189 миллионов рублей.

На выделенные средства 31 семья, дома которых были разрушены вследствие постоянных атак ВСУ на муниципалитет, сможет приобрести новое жильё.

Всего с 1 февраля текущего года пострадавшие от обстрелов жители белгородского приграничья получили уже более 1 миллиарда рублей.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский городской округ#Приграничье#Компенсационные выплаты#СВО#Обстрелы#Атаки ВСУ
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