Более 1 млрд рублей получили пострадавшие от ВСУ белгородцы из приграничья

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Жители Грайворонского городского округа начали получать компенсационные выплаты. За минувшую неделю на их счета было переведено 189 миллионов рублей.
На выделенные средства 31 семья, дома которых были разрушены вследствие постоянных атак ВСУ на муниципалитет, сможет приобрести новое жильё.
Всего с 1 февраля текущего года пострадавшие от обстрелов жители белгородского приграничья получили уже более 1 миллиарда рублей.