Более 1 млрд рублей получили пострадавшие от ВСУ белгородцы из приграничья

189 млн рублей перевели грайворонским семьям на индивидуальные специальные счета

Обстановка в Белгородской области всё ещё остаётся очень напряжённой. За время СВО было разрушено или повреждено более 30 тысяч домов. Особенно досталось приграничным районам. Жителям продолжают выплачивать средства на приобретение жилья взамен утраченного.