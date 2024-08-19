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Белгородские власти осенью запросят господдержку аграриям

Белгородские власти осенью запросят господдержку аграриям

19 августа 2024, 09:30
Фото: 1MI
Сельскохозяйственные предприятия Белгородской области продолжают нести серьёзный ущерб из-за обстрелов. Уже выделенная материальная помощь не способна его покрыть. Власти планируют снова просить господдержку уже этой осенью, сообщил «Коммерсантъ».

Белгородские власти вновь намерены просить федеральную поддержку для выплат аграриям. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия-24».

Компенсации получат компании, которые понесли ущерб в результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область. Данные о последствиях планируют собрать к октябрю-ноябрю 2024 года. Выплаты надеются раздать до конца текущего или в начале следующего года.

В прошлый раз правительство РФ выделило 1,8 млрд рублей на компенсации белгородским сельхозпредприятиям.

Компенсации за пострадавшие от атак авто белгородцам будут выплачивать по-другому
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Аграрии#Господдержка#Новости Белгорода#Сельское хозяйство#Компенсации#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрелы
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