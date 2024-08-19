Белгородские власти осенью запросят господдержку аграриям

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Белгородские власти вновь намерены просить федеральную поддержку для выплат аграриям. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия-24».
Компенсации получат компании, которые понесли ущерб в результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область. Данные о последствиях планируют собрать к октябрю-ноябрю 2024 года. Выплаты надеются раздать до конца текущего или в начале следующего года.
В прошлый раз правительство РФ выделило 1,8 млрд рублей на компенсации белгородским сельхозпредприятиям.