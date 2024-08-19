Белгородские власти осенью запросят господдержку аграриям

Компенсации получат компании, которые понесли ущерб в результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область. Данные о последствиях планируют собрать к октябрю-ноябрю 2024 года. Выплаты надеются раздать до конца текущего или в начале следующего года.