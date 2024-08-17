Ипотечные кредиты спишут белгородцам, чьё жильё оказалось разрушено при обстрелах ВСУ

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Жители Белгородской области, чьи дома оказались полностью разрушены в ходе атак со стороны ВСУ, освобождены от ипотечных кредитов, по указу президента РФ. Согласно рекомендациям Центрального Банка, все они буду списаны. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
На данный момент правительство региона ожидает поступления информации о том, каким образом будет происходить данный процесс, а также методические рекомендации. После этого начнётся работа с банками.
ЦБ ранее призвал банки помочь таким образом также жителям Курской и Брянской областей.
Кроме того, по его предложению, в случае частичных повреждений домов или квартир, которые можно восстановить, рекомендуется освободить ипотечников от выплаты платежей на год без начисления процентов. Также предлагается частичное или полное списание долга в случае «в особо тяжёлых жизненных ситуациях».
Центробанк также призвал банки оперативно рассмотреть запросы о пересмотре условий кредитования, поступившие от жителей приграничных территорий. При этом, уточнили специалисты ЦБ, необходимо избегать негативного влияния на кредитную историю заёмщика.
Напомним также, что жители Курской, Брянской и Белгородской областей, вынужденно оставившие свои дома или лишившиеся имущества из-за обстрелов ВСУ, могут получить кредитные каникулы, т.е запросить отсрочку по кредитам на период до полугода. В некоторых случаях задолженность могут аннулировать полностью.