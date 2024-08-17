Ипотечные кредиты спишут белгородцам, чьё жильё оказалось разрушено при обстрелах ВСУ

Кроме того, по его предложению, в случае частичных повреждений домов или квартир, которые можно восстановить, рекомендуется освободить ипотечников от выплаты платежей на год без начисления процентов. Также предлагается частичное или полное списание долга в случае «в особо тяжёлых жизненных ситуациях».