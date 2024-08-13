Роскачество признало белгородскую продукцию лучшей в стране. Какой товар отличился?

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Всего в июле 2024 года российский Знак качества получили десять товаров, большая часть из которых оказалась в категории «алкогольные напитки».
Лучшей стала и продукция из Белгородской области — Знак качества получили фасованные томаты «Сливка» от «Зелёной грядки».
Также в список лучших попали:
Отметим, что товары из Белгородской области не впервые получают российский Знак качества. Так, лучшими стали белгородская сгущёнка «Алексеевская», творог «Томмолоко» и подсолнечное масло «Олейна».