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Published Сегодня, 13:34

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Товар из Белгородской области получил российский Знак качества

Роскачество признало белгородскую продукцию лучшей в стране. Какой товар отличился?

13 августа 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney

Товар из Белгородской области получил российский Знак качества

В июле текущего года десять товаров получили российский Знак качества. Один товар произведён в Белгородской области. Подробности сообщили в пресс-службе Роскачества.

Всего в июле 2024 года российский Знак качества получили десять товаров, большая часть из которых оказалась в категории «алкогольные напитки».

Лучшей стала и продукция из Белгородской области — Знак качества получили фасованные томаты «Сливка» от «Зелёной грядки».

Также в список лучших попали:

  • подсолнечное масло «Подворье» из Воронежской области;
  • вишнёвый нектар для детей дошкольного возраста «Ашан» из Краснодарского края;
  • томатный сок Dario из Перми;
  • водка «Белая берёзка Золотая», «Пять озёр» и «Хаски» из Московской области;
  • 67% майонез «Провансаль» от «Сдобри» из Нижнего Новгорода;
  • гречневая крупа «Царь» из Челябинской области.

Отметим, что товары из Белгородской области не впервые получают российский Знак качества. Так, лучшими стали белгородская сгущёнка «Алексеевская», творог «Томмолоко» и подсолнечное масло «Олейна».

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