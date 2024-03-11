Творог, масло и колбасу, произведённые в Белгородской области, признали лучшими

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Российский Знак качества получили сразу три товара, произведённые в Белгородской области. Два из них относятся к молочным продуктам.
Первым стал творог с массовой долей жира 9%. Второй товар — сладко-сливочное несолёное масло жирностью 72,5%. Оба продукта изготовлены компанией «Томмолоко».
В категорию лучших колбасных изделий попала варёная колбаса «Докторская» от Томаровского мясокомбината.
Также Знак качества в январе получили молоко из Тверской области, сосиски из Москвы, макароны из Челябинска, а также водка из Мордовии.
Напомним, что продукты из Белгородской области и ранее получали российский Знак качества. Например, в 2018 году таковым признали творог «Белый город» от производителя АО «Белгородский молочный комбинат».