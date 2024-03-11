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Колбаса

Творог, масло и колбасу, произведённые в Белгородской области, признали лучшими

11 марта 2024, 11:04
Фото: 1MI
Колбаса

Три белгородских товара получили российский Знак качества

Продукты произвели по требованиям ГОСТа, пишет Роскачество. За это товары признали одними из лучших в стране.

Российский Знак качества получили сразу три товара, произведённые в Белгородской области. Два из них относятся к молочным продуктам.

Первым стал творог с массовой долей жира 9%. Второй товар — сладко-сливочное несолёное масло жирностью 72,5%. Оба продукта изготовлены компанией «Томмолоко».

В категорию лучших колбасных изделий попала варёная колбаса «Докторская» от Томаровского мясокомбината.

Также Знак качества в январе получили молоко из Тверской области, сосиски из Москвы, макароны из Челябинска, а также водка из Мордовии.

Напомним, что продукты из Белгородской области и ранее получали российский Знак качества. Например, в 2018 году таковым признали творог «Белый город» от производителя АО «Белгородский молочный комбинат».

Белгородский творог признан идеальным и претендует на Знак качества
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#Белгородская область#Творог#Продукты#Сливочное масло#Колбаса#Новости Белгорода#Знак качества#Товары#Белгород#Александра Склярова
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