Белгородский кефир стал одним из лучших в стране

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
Роскачество отметило Знаком качества кефир производителя из Белгородской области. Знаком отмечен кефир с массовой доле жира 2,5% ЗАО «Томмолоко».
Помимо этого, на 17 января 2024 высокое качество кефира зарегистрировано у производителей в Московской (АО «Рузское молоко») и Свердловской областях (ООО «Молочная благодать»), а также в Республике Татарстан (ООО «АШАН»).
Напомним, что ранее Роскачество проверило ветчину свинины. Результаты показали, что некоторые производители добавляют в продукцию более дешёвое мясо птицы.