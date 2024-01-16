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Published Сегодня, 13:58

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Кефир

Белгородский кефир стал одним из лучших в стране

16 января 2024, 13:58
Фото: Midjourney
Кефир

Кефир белгородского производителя отметили Знаком качества

Знаки качества присвоили продукции из Белгородской, Московской, Свердловской областей, а также из Республики Татарстан, сообщает Роскачество. В Белгородской области речь идёт о производителе ЗАО «Томмолоко».

Роскачество отметило Знаком качества кефир производителя из Белгородской области. Знаком отмечен кефир с массовой доле жира 2,5% ЗАО «Томмолоко».

Помимо этого, на 17 января 2024 высокое качество кефира зарегистрировано у производителей в Московской (АО «Рузское молоко») и Свердловской областях (ООО «Молочная благодать»), а также в Республике Татарстан (ООО «АШАН»).

Напомним, что ранее Роскачество проверило ветчину свинины. Результаты показали, что некоторые производители добавляют в продукцию более дешёвое мясо птицы.

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#Общество#Белгородская область#Роскачество#Новости Белгорода#Знак качества#Кефир#Белгород#Алина Харина
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