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Published Сегодня, 16:36

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Гладков сообщил о стабилизации обстановки в Краснояружском районе

Белгородцы смогут вернуться в Краснояружский район уже завтра?

13 августа 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney

Гладков сообщил о стабилизации обстановки в Краснояружском районе

Губернатор в вечернем эфире сообщил, что надеется на скорое возвращение жителей приграничного района домой. Об этом должны сообщить утром 14 августа, если позволит обстановка.

Ситуация в Краснояружском районе Белгородской области, из которого временно эвакуировали более 11 тысяч жителей, нормализуется, рассказал губернатор в ответ на вопрос жительницы в вечернем прямом эфире. Гладков выразил надежду, что жители района скоро смогут вернуться в сови дома.

Причём возможно, что это случится уже 14 августа. Объявить об этом должны утром в зависимости от оперативной обстановки в белгородском приграничье.

ВСУ предпринимали попытку проникнуть на территорию Белгородской области через МАПП «Колотиловка» в Краснояружском районе утром 12 августа. Применялись бронемашины, к границе подходил и танк. Ответным огнём были отброшены, но после пытались повторить манёвры на границе.

Власти решили вывезти с территории всех жителей, которых насчитывалось более 11 тысяч человек. Кто-то уезжал самостоятельно, кого-то вывозили организованно и размещали в ПВР.

Когда эвакуированные краснояружцы смогут вернуться домой?
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#Евгений Грицков#Общество#Жители#Вячеслав Гладков#Возвращение домой#Оперативная обстановка#Краснояружский раййон
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