Белгородцы смогут вернуться в Краснояружский район уже завтра?

Ситуация в Краснояружском районе Белгородской области, из которого временно эвакуировали более 11 тысяч жителей, нормализуется, рассказал губернатор в ответ на вопрос жительницы в вечернем прямом эфире. Гладков выразил надежду, что жители района скоро смогут вернуться в сови дома.