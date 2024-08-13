Белгородцы смогут вернуться в Краснояружский район уже завтра?

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Ситуация в Краснояружском районе Белгородской области, из которого временно эвакуировали более 11 тысяч жителей, нормализуется, рассказал губернатор в ответ на вопрос жительницы в вечернем прямом эфире. Гладков выразил надежду, что жители района скоро смогут вернуться в сови дома.
Причём возможно, что это случится уже 14 августа. Объявить об этом должны утром в зависимости от оперативной обстановки в белгородском приграничье.
ВСУ предпринимали попытку проникнуть на территорию Белгородской области через МАПП «Колотиловка» в Краснояружском районе утром 12 августа. Применялись бронемашины, к границе подходил и танк. Ответным огнём были отброшены, но после пытались повторить манёвры на границе.
Власти решили вывезти с территории всех жителей, которых насчитывалось более 11 тысяч человек. Кто-то уезжал самостоятельно, кого-то вывозили организованно и размещали в ПВР.