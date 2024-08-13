Когда эвакуированные краснояружцы смогут вернуться домой?

Глава региона Вячеслав Гладков попросил краснояружцев обращаться в администрации по месту временного размещения в случае, если понадобится какая-либо помощь. Вернуться же в свои дома белгородцы смогут только после того, как соответствующее разрешение дадут Минобороны РФ и другие правоохранительные органы.