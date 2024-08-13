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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

ПВР

Когда эвакуированные краснояружцы смогут вернуться домой?

13 августа 2024, 06:23
Фото: 1MI
ПВР

Гладков: вывезли практически всё население Краснояружского района

За сутки из Краснояружского района эвакуировали практически всё население: кто-то остановился в ПВР, кто-то — у своих знакомых. О том, когда белгородцы смогут вернуться домой, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Из Краснояружского района Белгородской области вывезли практически всех жителей. Около тысячи из них находятся в пунктах временного размещения, другие же остановились у своих близких и знакомых.

Глава региона Вячеслав Гладков попросил краснояружцев обращаться в администрации по месту временного размещения в случае, если понадобится какая-либо помощь. Вернуться же в свои дома белгородцы смогут только после того, как соответствующее разрешение дадут Минобороны РФ и другие правоохранительные органы.

Эвакуацию в Краснояружском районе начали вчера, 12 августа. На данный момент из муниципалитета выехали 11 тысяч человек: около 500, включая местную администрацию, всё ещё остаются в своих домах или на рабочих местах.

Эвакуировать население решили после активизации ВСУ на границе. Также в Краснояружский район с 12 августа закрыт въезд.

Где в Белгородской области готовы разместить жителей Краснояружского района?
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