Когда эвакуированные краснояружцы смогут вернуться домой?

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Из Краснояружского района Белгородской области вывезли практически всех жителей. Около тысячи из них находятся в пунктах временного размещения, другие же остановились у своих близких и знакомых.
Глава региона Вячеслав Гладков попросил краснояружцев обращаться в администрации по месту временного размещения в случае, если понадобится какая-либо помощь. Вернуться же в свои дома белгородцы смогут только после того, как соответствующее разрешение дадут Минобороны РФ и другие правоохранительные органы.
Эвакуацию в Краснояружском районе начали вчера, 12 августа. На данный момент из муниципалитета выехали 11 тысяч человек: около 500, включая местную администрацию, всё ещё остаются в своих домах или на рабочих местах.
Эвакуировать население решили после активизации ВСУ на границе. Также в Краснояружский район с 12 августа закрыт въезд.