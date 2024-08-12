Белгородские медики пытаются спасти мужчину, раненного после атаки дрона ВСУ

Posted Сегодня, 20:56
Published Сегодня, 20:56
Modified Сегодня, 20:58
Updated Сегодня, 20:58
ВСУ атаковали дроном машину в Черемошном в Белгородском районе. Пострадал мирный житель.
У него минно-взрывная травма, проникающее ранение брюшной полости и переломы ног. Мужчину доставили в больницу в Белгороде, врачи пытаются его спасти.
Напомним, что только за воскресенье, 11 августа, в регионе пострадали семеро мирных жителей. Пятеро из них ранены в Шебекино.
С начала года в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали почти 300 человек. 36 мирных жителей погибли. Такую статистику губернатор Вячеслав Гладков привёл сегодня, 12 августа, при докладе президенту Владимиру Путину.