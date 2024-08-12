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Мужчина пострадал после атаки дрона ВСУ под Белгородом

Белгородские медики пытаются спасти мужчину, раненного после атаки дрона ВСУ

12 августа 2024, 20:56
Фото: 1MI

Мужчина пострадал после атаки дрона ВСУ под Белгородом

Происшествие случилось в Черемошном: дрон ВСУ ударил по машине. Пострадал мирный житель: у него минно-взрывная травма, переломы, проникающее ранение.

ВСУ атаковали дроном машину в Черемошном в Белгородском районе. Пострадал мирный житель.

У него минно-взрывная травма, проникающее ранение брюшной полости и переломы ног. Мужчину доставили в больницу в Белгороде, врачи пытаются его спасти.

Напомним, что только за воскресенье, 11 августа, в регионе пострадали семеро мирных жителей. Пятеро из них ранены в Шебекино.

С начала года в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали почти 300 человек. 36 мирных жителей погибли. Такую статистику губернатор Вячеслав Гладков привёл сегодня, 12 августа, при докладе президенту Владимиру Путину.

Гладков доложил Путину об ухудшении обстановки в Белгородской области
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