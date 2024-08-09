Министру ЖКХ выписали штраф из-за котельной под Белгородом

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Ещё в ноябре 2023 года жители Шебекино жаловались на отсутствие тепла в Центре культурного развития. По словам местной жительницы, дети занимались в кабинетах, где температура воздуха не превышала 14 градусов тепла. Причиной стало повреждение котельной при очередном обстреле, восстановить её обещали к 15 декабря.
Тогда отопление и правда наладили, но путём установки дизельной транспортабельной котельной, мощности которой не хватало на два социальных объекта. Позже обращение с просьбой восстановить повреждённую при атаке котельную в прокуратуру направил депутат Госдумы Владимир Исаков, что дало свои плоды: в конце июня объект всё-таки отремонтировали.
Из-за того, что газовую котельную установили только спустя год после повреждения, в отношении министра ЖКХ региона составили административный протокол по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ. Ему могут назначить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.