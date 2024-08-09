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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Котельная в Шебекино

Министру ЖКХ выписали штраф из-за котельной под Белгородом

9 августа 2024, 14:03
Фото: группа ВК «Приёмная депутата-коммуниста Долговой Е.С.»
Котельная в Шебекино

Повреждённую при обстреле котельную в Шебекино восстановили только спустя год

Котельную, которая получила повреждения при обстреле ещё осенью 2023 года, отремонтировали только сейчас. Из-за такой задержки министру ЖКХ придётся заплатить штраф, сообщает депутат Екатерина Долгова.
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Штраф

Ещё в ноябре 2023 года жители Шебекино жаловались на отсутствие тепла в Центре культурного развития. По словам местной жительницы, дети занимались в кабинетах, где температура воздуха не превышала 14 градусов тепла. Причиной стало повреждение котельной при очередном обстреле, восстановить её обещали к 15 декабря.

Тогда отопление и правда наладили, но путём установки дизельной транспортабельной котельной, мощности которой не хватало на два социальных объекта. Позже обращение с просьбой восстановить повреждённую при атаке котельную в прокуратуру направил депутат Госдумы Владимир Исаков, что дало свои плоды: в конце июня объект всё-таки отремонтировали.

Из-за того, что газовую котельную установили только спустя год после повреждения, в отношении министра ЖКХ региона составили административный протокол по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ. Ему могут назначить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Жители Шебекино пожаловались на отсутствие отопления в Центре культурного развития
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Штраф#Шебекино#Отопление#Котельная#Белгород#Алексей Ботвиньев#Шебекинский горокруг#Екатерина Долгова#Министр ЖКХ
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