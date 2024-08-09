Министру ЖКХ выписали штраф из-за котельной под Белгородом

Тогда отопление и правда наладили, но путём установки дизельной транспортабельной котельной, мощности которой не хватало на два социальных объекта. Позже обращение с просьбой восстановить повреждённую при атаке котельную в прокуратуру направил депутат Госдумы Владимир Исаков, что дало свои плоды: в конце июня объект всё-таки отремонтировали.