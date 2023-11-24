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Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Жители Шебекино пожаловались на отсутствие отопления в Центре культурного развития

Жители Шебекино пожаловались на отсутствие отопления в Центре культурного развития

24 ноября 2023, 18:28
Фото: 1MI
По словам местной жительницы, сейчас в ЦКР дети занимаются кружками при температуре 14 градусов.

Во время вечернего эфира к губернатору обратилась жительница Шебекино. Она поинтересовалась, почему в ЦКР в Шебекино нет отопления. По её словам, дети занимаются кружками при температуре 14 градусов.

Вячеслав Гладков напомнил, что во время обстрела была уничтожена котельная. Её должны восстановить до 15 декабря. Помещения обогреваются сплит-системами.

Была просьба от преподавателей и родителей, чтобы начать занятия. Кому-то холодно и просят не приводить детей, кто-то наоборот. Дал поручение опросить родителей и преподавателей. Должно быть 100-процентное согласие на занятия в тех условиях, которые есть. Если согласия общего не будет, прекратим занятия. Будем переводить занятия, пока не восстановлена котельная, на территорию других учреждений.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Белгородская область#Отопление#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Шебекинский горокруг
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