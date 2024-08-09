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Памятник Ленину

Ленин жив: памятник вождю вернут в Центральный парк Белгорода спустя четыре года

9 августа 2024, 10:34
Фото: 1MI
Памятник Ленину

В белгородском парке готовят место для памятника Ленину

Белгородские коммунисты могут радоваться: памятник советскому вождю вернётся в Центральный парк. Монумент пострадал несколько лет назад, с тех пор сроки его возвращения неоднократно переносились. Сейчас для памятника уже строят постамент, заметил канал «Белгородские подробности»

Памятник Ленину вернётся в одноимённый парк Белгорода и будет установлен на том же месте, где находился более 50 лет.

В 2020 году памятник убрали. Во время работ по эксгумации останков немецких солдат в Центральном парке у вождя революции сперва отвалилась правая рука, а затем монумент и вовсе развалился на части.

Тогда мэр города Юрий Галдун заявил, что на ремонт нет средств, но жители могут провести его за свой счёт. Соответствующий сбор организовали позже.

А в прошлом году власти сообщили, что вождь будет возвращён в парк в ходе реконструкции общественного пространства.

Место, где установят памятникМесто, где установят памятник
Место, где установят памятник
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
Готов, но вернуться не может: что происходит с памятником Ленину из парка Белгорода
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Памятник#Новости Белгорода#Белгород#Памятник ленину#Владимир Ленин#Центральный парк имени Ленина
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