Ленин жив: памятник вождю вернут в Центральный парк Белгорода спустя четыре года

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Памятник Ленину вернётся в одноимённый парк Белгорода и будет установлен на том же месте, где находился более 50 лет.
В 2020 году памятник убрали. Во время работ по эксгумации останков немецких солдат в Центральном парке у вождя революции сперва отвалилась правая рука, а затем монумент и вовсе развалился на части.
Тогда мэр города Юрий Галдун заявил, что на ремонт нет средств, но жители могут провести его за свой счёт. Соответствующий сбор организовали позже.
А в прошлом году власти сообщили, что вождь будет возвращён в парк в ходе реконструкции общественного пространства.