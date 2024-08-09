Ленин жив: памятник вождю вернут в Центральный парк Белгорода спустя четыре года

В белгородском парке готовят место для памятника Ленину

Белгородские коммунисты могут радоваться: памятник советскому вождю вернётся в Центральный парк. Монумент пострадал несколько лет назад, с тех пор сроки его возвращения неоднократно переносились. Сейчас для памятника уже строят постамент, заметил канал «Белгородские подробности»