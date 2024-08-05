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Updated Сегодня, 15:06

Памятник генералу Апанасенко после реставрации

В Белгороде к 5 августа должны были вернуть памятник генералу Апанасенко. Успели?

5 августа 2024, 15:06
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Памятник генералу Апанасенко после реставрации

В мэрии Белгорода ответили на вопрос о памятнике генералу Апанасенко

Специалисты завершили реставрацию памятника, утверждают в городской администрации. Скульптуру уже вернули на прежнее место на ж/д вокзале, однако работы по установке пока не закончены.

Один из жителей Белгорода спросил у администрации, что случилось с памятником генералу Апанасенко, который ранее стоял у железнодорожного вокзала. Ещё в июле скульптуру убрали и пообещали вернуть ко Дню города после реставрации.

В мэрии Белгорода отреагировали на обращение и отметили, что памятник уже отреставрировали и вернули на прежнее место. В настоящее время работы по постаменту уже завершаются.

Напомним, что памятник советскому военачальнику Иосифу Апанасенко не обновляли 75 лет. Реставрацию проводили специалисты из Смоленска. Всего на работы ушло примерно 6,4 млн рублей.

Примечательно, что датой определения подрядчика в закупке называлось 5 августа. К этому же сроку мэрия ранее обещала вернуть в Белгород уже отреставрированный памятник.

«Исчезнувший» памятник у ж/д вокзала в Белгороде отремонтируют за 6,4 млн рублей
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