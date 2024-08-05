В Белгороде к 5 августа должны были вернуть памятник генералу Апанасенко. Успели?

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Один из жителей Белгорода спросил у администрации, что случилось с памятником генералу Апанасенко, который ранее стоял у железнодорожного вокзала. Ещё в июле скульптуру убрали и пообещали вернуть ко Дню города после реставрации.
В мэрии Белгорода отреагировали на обращение и отметили, что памятник уже отреставрировали и вернули на прежнее место. В настоящее время работы по постаменту уже завершаются.
Напомним, что памятник советскому военачальнику Иосифу Апанасенко не обновляли 75 лет. Реставрацию проводили специалисты из Смоленска. Всего на работы ушло примерно 6,4 млн рублей.
Примечательно, что датой определения подрядчика в закупке называлось 5 августа. К этому же сроку мэрия ранее обещала вернуть в Белгород уже отреставрированный памятник.