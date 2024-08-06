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В Белгороде отремонтируют памятник царю Фёдору Иоанновичу

Гигант Казбек диобаз: в Белгороде отремонтируют ещё один памятник

6 августа 2024, 07:37
Фото: 1MI

В Белгороде отремонтируют памятник царю Фёдору Иоанновичу

1,4 млн рублей потратят на ремонт памятника царю Фёдору Иоанновичу возле филармонии.

Памятник царю Фёдору Иоанновичу в Белгороде отремонтируют. Также, согласно данным закупки, благоустроят территорию, которая прилегает к скульптуре. Работы обойдутся в 1,4 млн рублей.

Находится памятник на Народном бульваре. Тут проведут работы по снятию и укладке б/у плитки, установят четыре фонаря. Также в закупке указан камень «Валун гигант Казбек диобаз». Что требуется сделать с этим камнем — неизвестно, ни в одном документе закупки это не указано. Обычно этот гранитный камень используют для ландшафтного дизайна. Он стоит 389 тысяч рублей.

Работы выполнят до 31 декабря 2024 года.

Фото: Скриншот сайта kamportal.ru
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#Алёна Мальцева#Ремонт#Ландшафтный дизайн#Благоустройство#Памятник#Народный бульвар#Скульптура#Гранит#Плитка#Белгород#Закупка#Территория#Фонарь
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