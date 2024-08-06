Гигант Казбек диобаз: в Белгороде отремонтируют ещё один памятник

Находится памятник на Народном бульваре. Тут проведут работы по снятию и укладке б/у плитки, установят четыре фонаря. Также в закупке указан камень «Валун гигант Казбек диобаз». Что требуется сделать с этим камнем — неизвестно, ни в одном документе закупки это не указано. Обычно этот гранитный камень используют для ландшафтного дизайна. Он стоит 389 тысяч рублей.