Белгородцы предложили установить «памятник ПВО» в Центральном парке

Кроме того, были предложения и насчёт основания сквера бойцам ПВО на улице Королёва. Но идея не обвенчалась успехом. По словам мэра Валентина Демидова, осуществить это невозможно из-за того, что там проложены сети водоснабжения и водоотведения.