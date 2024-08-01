Белгородцы предложили установить «памятник ПВО» в Центральном парке

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Жители Белгорода уже второй год подряд просят как-нибудь отметить подвиг бойцов ПВО. На этот раз монумент предложили разместить в Центральном парке культуры и отдыха им. В. И. Ленина.
«Давайте в Центральном парке поставим памятник ПВО. Они заслужили памятник в Белгороде, потому что всегда нас защищали и защищают по сей день», — поделился в Сети белгородец.
На предложение ответила администрация. Власти поблагодарили жителя за идею и сообщили, что «для рассмотрения вопроса увековечения памяти, в форме установки памятника, инициатору необходимо обратиться в администрацию города с соответствующим ходатайством».
Напомним, что больше года назад жители областного центра предлагали установить памятник участникам СВО на месте неработающего фонтана у «Дома офицеров». Этот вопрос обещали проработать в мэрии.
Кроме того, были предложения и насчёт основания сквера бойцам ПВО на улице Королёва. Но идея не обвенчалась успехом. По словам мэра Валентина Демидова, осуществить это невозможно из-за того, что там проложены сети водоснабжения и водоотведения.