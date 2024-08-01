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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Вход в центральный парк

Белгородцы предложили установить «памятник ПВО» в Центральном парке

1 августа 2024, 12:07
Фото: Мэрия Белгорода
Вход в центральный парк
В соцсети появилась новая инициатива о создании монумента. В этот раз его предлагают установить в Центральном парке Белгорода.

Жители Белгорода уже второй год подряд просят как-нибудь отметить подвиг бойцов ПВО. На этот раз монумент предложили разместить в Центральном парке культуры и отдыха им. В. И. Ленина.

«Давайте в Центральном парке поставим памятник ПВО. Они заслужили памятник в Белгороде, потому что всегда нас защищали и защищают по сей день», — поделился в Сети белгородец.

На предложение ответила администрация. Власти поблагодарили жителя за идею и сообщили, что «для рассмотрения вопроса увековечения памяти, в форме установки памятника, инициатору необходимо обратиться в администрацию города с соответствующим ходатайством».

Напомним, что больше года назад жители областного центра предлагали установить памятник участникам СВО на месте неработающего фонтана у «Дома офицеров». Этот вопрос обещали проработать в мэрии.

Кроме того, были предложения и насчёт основания сквера бойцам ПВО на улице Королёва. Но идея не обвенчалась успехом. По словам мэра Валентина Демидова, осуществить это невозможно из-за того, что там проложены сети водоснабжения и водоотведения.

В Белгороде до сих пор не нашли место для сквера в честь бойцов ПВО
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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Памятник#Парк#Пво#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород
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