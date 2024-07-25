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Монумент Иосифу Апанасенко

«Исчезнувший» памятник у ж/д вокзала в Белгороде отремонтируют за 6,4 млн рублей

25 июля 2024, 09:32
Фото: мэрия Белгорода
Монумент Иосифу Апанасенко

Мэрия Белгорода объявила закупку на ремонт памятника генералу Апанасенко

Как следует из документации закупки, подрядчика должны определить 5 августа. В мэрии Белгорода при этом ранее пообещали, что к той же дате уже завершится реконструкция.

Памятник советскому военачальнику Иосифу Апанасенко на Вокзальной площади в Белгороде решили отремонтировать. Его не обновляли уже 75 лет.

В середине июля стало известно, что монумент демонтировали и планируют отправить на реконструкцию в Смоленск.

Вчера, 24 июля, на сайте госзакупок появилась информация о сумме, которую власти готовы выделить на эти цели. Сумма контракта составила 6,4 млн рублей. Это средства из городской казны.

В пояснительной записке к закупке указано, что смета заложена на приобретение строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, на эксплуатацию машин и механизмов, на проведение строительных работ, а также услуг на перевозку, погрузку и разгрузку грузов.

Интересно, что датой окончания подачи заявок на участие в аукционе указано 1 августа. Итоги определения подрядчика должны подвести 5 августа. Однако в мэрии ранее заявили, что реконструкцию тоже планируют завершить ко Дню города — 5 августа.

Памятник генералу Апанасенко в Белгороде демонтировали: его будут реконструировать
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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Ремонт#Памятник#Реконструкция#Госзакупки#Новости Белгорода#Смоленск#Белгород
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