«Исчезнувший» памятник у ж/д вокзала в Белгороде отремонтируют за 6,4 млн рублей

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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Updated Сегодня, 09:34
Памятник советскому военачальнику Иосифу Апанасенко на Вокзальной площади в Белгороде решили отремонтировать. Его не обновляли уже 75 лет.
В середине июля стало известно, что монумент демонтировали и планируют отправить на реконструкцию в Смоленск.
Вчера, 24 июля, на сайте госзакупок появилась информация о сумме, которую власти готовы выделить на эти цели. Сумма контракта составила 6,4 млн рублей. Это средства из городской казны.
В пояснительной записке к закупке указано, что смета заложена на приобретение строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, на эксплуатацию машин и механизмов, на проведение строительных работ, а также услуг на перевозку, погрузку и разгрузку грузов.
Интересно, что датой окончания подачи заявок на участие в аукционе указано 1 августа. Итоги определения подрядчика должны подвести 5 августа. Однако в мэрии ранее заявили, что реконструкцию тоже планируют завершить ко Дню города — 5 августа.