Бронзовый памятник умершему льву Бонапарту появился в Белгородском зоопарке

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В Белгородском зоопарке начали устанавливать бронзовую скульптуру в память об умершем в мае текущего года льве Бонапарте. Монумент 2,5 метра длиной, 1,7 метра высотой и весом около тонны создали братья Станислав и Вадим Кирилловы. На все работы у них ушло два месяца.
Отметим, что льву Бонапарту было 13 лет. Животное скончалось из-за отёка лёгких и хронической сердечной недостаточности. В конце прошлого года у Бонапарта родились три львёнка.
Позже братья-скульпторы создадут ещё один памятник, который посвятят кенгуру Гранди — она погибла 19 марта при очередном обстреле города. Этот монумент тоже отольют из бронзы на средства, собранные сотрудниками зоопарка после весенних атак ВСУ.
Ранее погибшей Гранди посвящали граффити в Саратове.