Бронзовый памятник умершему льву Бонапарту появился в Белгородском зоопарке

В Белгородском зоопарке начали устанавливать бронзовую скульптуру в память об умершем в мае текущего года льве Бонапарте. Монумент 2,5 метра длиной, 1,7 метра высотой и весом около тонны создали братья Станислав и Вадим Кирилловы. На все работы у них ушло два месяца.