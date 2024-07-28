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Published Сегодня, 14:01

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Updated Сегодня, 14:09

Памятник Бонапарту

Бронзовый памятник умершему льву Бонапарту появился в Белгородском зоопарке

28 июля 2024, 14:01
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Памятник Бонапарту
В Белгородском зоопарке устанавливают памятник Бонапарту — 13-летнему льву, который скончался в конце весны из-за болезни. Подробнее о получившемся монументе рассказали в Telegram-канале «Белгород №1».
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Зоопарк

В Белгородском зоопарке начали устанавливать бронзовую скульптуру в память об умершем в мае текущего года льве Бонапарте. Монумент 2,5 метра длиной, 1,7 метра высотой и весом около тонны создали братья Станислав и Вадим Кирилловы. На все работы у них ушло два месяца.

Отметим, что льву Бонапарту было 13 лет. Животное скончалось из-за отёка лёгких и хронической сердечной недостаточности. В конце прошлого года у Бонапарта родились три львёнка.

Позже братья-скульпторы создадут ещё один памятник, который посвятят кенгуру Гранди — она погибла 19 марта при очередном обстреле города. Этот монумент тоже отольют из бронзы на средства, собранные сотрудниками зоопарка после весенних атак ВСУ.

Ранее погибшей Гранди посвящали граффити в Саратове.

Памятник БонапартуПамятник Бонапарту
Памятник БонапартуПамятник Бонапарту
Памятник БонапартуПамятник Бонапарту
Памятник Бонапарту
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
«Нашего Бонечки больше нет». В Белгородском зоопарке умер лев
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#Александра Склярова#Белгородская область#Зоопарк#Памятник#Скульптура#Белгородский зоопарк#Белгород#Лев
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