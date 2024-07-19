В Белгороде обновили сквер у памятника героям войны: на что потратили 13 млн рублей?

Когда на месте были журналисты, специалисты с помощью автоматических устройств поливали цветы в этом пространстве, вода попадала не только на землю, но и на плитку. Из-за чего внутри парка и на тротуаре вдоль дороги образовывались немаленькие лужицы. Как быстро они будут исчезать — неясно.