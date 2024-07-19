В Белгороде обновили сквер у памятника героям войны: на что потратили 13 млн рублей?

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
В Белгороде завершили благоустройство сквера на улице Садовой. Общественное пространство находится рядом с остановкой «Областная больница».
Центром сквера всегда был памятник героям Великой Отечественной войны — его покрасили, постамент конструкции тоже отремонтировали. В сквере поменяли плитку, установили большие скамьи и урны из бетона, а также смонтировали 20 фонарей. Озеленение также претерпело изменения — высадили крупноразмерные деревья: липы, берёзы, ели. На цветниках высадили многолетники и кустарники.
Благоустройство сквера обошлось в более чем 13 млн рублей.
Когда на месте были журналисты, специалисты с помощью автоматических устройств поливали цветы в этом пространстве, вода попадала не только на землю, но и на плитку. Из-за чего внутри парка и на тротуаре вдоль дороги образовывались немаленькие лужицы. Как быстро они будут исчезать — неясно.
Благоустройство выполнено в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды».