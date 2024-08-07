Шебекино атаковали второй раз за утро. Есть разрушения

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Утром 7 августа ВСУ второй раз атаковали Шебекино. Повреждения зафиксировали в двух многоквартирных домах: в них выбило окна, посекло фасады и балконы. Также осколки повредили коммерческий объект и три легковых автомобиля.
Под огнём оказалась и Новая Таволжанка: в одном частном доме посекло кровлю и выбило окна.
Около семи часов утра в десяти населённых пунктах муниципалитета отсутствовала электроэнергия из-за аварийного отключения. В настоящий момент электричество удалось восстановить в Маломихайловке, Вознесеновке, Нежеголи, Щигоревке, Купино, Яблочково и Ржевке. Без света частично остаются Шебекино, Чураево и Крапивное.
Отметим, что в восемь часов утра стало известно об атаке украинских дронов на Шебекино: они влетели в одну квартиру, отчего та загорелась.