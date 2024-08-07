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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

Разрушения в Шебекино

Шебекино атаковали второй раз за утро. Есть разрушения

7 августа 2024, 07:17
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Разрушения в Шебекино

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Под удар ВСУ второй раз за утро попал город Шебекино. Среди мирных жителей никто не пострадал, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Утром 7 августа ВСУ второй раз атаковали Шебекино. Повреждения зафиксировали в двух многоквартирных домах: в них выбило окна, посекло фасады и балконы. Также осколки повредили коммерческий объект и три легковых автомобиля.

Под огнём оказалась и Новая Таволжанка: в одном частном доме посекло кровлю и выбило окна.

Около семи часов утра в десяти населённых пунктах муниципалитета отсутствовала электроэнергия из-за аварийного отключения. В настоящий момент электричество удалось восстановить в Маломихайловке, Вознесеновке, Нежеголи, Щигоревке, Купино, Яблочково и Ржевке. Без света частично остаются Шебекино, Чураево и Крапивное.

Отметим, что в восемь часов утра стало известно об атаке украинских дронов на Шебекино: они влетели в одну квартиру, отчего та загорелась.

Разрушения в ШебекиноРазрушения в Шебекино
Разрушения в ШебекиноРазрушения в Шебекино
Разрушения в Шебекино
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Город Шебекино остался без света, а затем попал под атаку дронов ВСУ
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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