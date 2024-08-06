Вечером ВСУ атаковали сразу три белгородских поселения. Что известно о разрушениях?

Известно, что у одного автомобиля в Шебекино пробило бензобак и посекло кузов. Вторая машина пострадала в Новой Таволжанке: она загорелась, её вовремя потушили пожарные, но у авто оказался повреждён моторный отсек и кузов. У третьего авто в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки дроном пострадала передняя часть.