Вечером ВСУ атаковали сразу три белгородских поселения. Что известно о разрушениях?

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
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Сегодня, 6 августа, ВСУ атаковали три автомобиля в трёх населённых пунктах региона. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Известно, что у одного автомобиля в Шебекино пробило бензобак и посекло кузов. Вторая машина пострадала в Новой Таволжанке: она загорелась, её вовремя потушили пожарные, но у авто оказался повреждён моторный отсек и кузов. У третьего авто в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки дроном пострадала передняя часть.
Также жители Новой Таволжанки остались без света. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ.
Напомним, что этим же вечером под огнём была Новая Таволжанка. В результате атаки повреждения получил дом, оказались ранены трое человек: четырёхлетний ребёнок, его бабушка и один мужчина. Двоих пришлось госпитализировать.