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Published Сегодня, 18:53

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Три автомобиля пострадали при вечернем обстреле белгородских поселений

Вечером ВСУ атаковали сразу три белгородских поселения. Что известно о разрушениях?

6 августа 2024, 18:53
Фото: Изображение Midjourney

Три автомобиля пострадали при вечернем обстреле белгородских поселений

ВСУ атаковали сразу три населённых пункта региона. Среди мирных жителей никто не пострадал, сообщил на своей странице в соцсетях глава региона.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 6 августа, ВСУ атаковали три автомобиля в трёх населённых пунктах региона. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Известно, что у одного автомобиля в Шебекино пробило бензобак и посекло кузов. Вторая машина пострадала в Новой Таволжанке: она загорелась, её вовремя потушили пожарные, но у авто оказался повреждён моторный отсек и кузов. У третьего авто в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки дроном пострадала передняя часть.

Также жители Новой Таволжанки остались без света. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ.

Напомним, что этим же вечером под огнём была Новая Таволжанка. В результате атаки повреждения получил дом, оказались ранены трое человек: четырёхлетний ребёнок, его бабушка и один мужчина. Двоих пришлось госпитализировать.

Четырёхлетний ребёнок и его бабушка пострадали при обстреле белгородского села
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#Александра Склярова#Белгородская область#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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