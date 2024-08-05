Есть угроза? В ещё одном неприграничном районе Белгородской области появились укрытия

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Глава Новооскольского городского округа Андрей Гриднев сообщил, что в муниципалитете начали устанавливать модульные конструкции, защищающие при обстрелах.
Первые укрытия уже установили: 5 августа их разместили в Центральном парке Нового Оскола. Всего планируется установить десять модульных конструкций.
Глава района объяснил, что конструкции разместили ради безопасности жителей.
«В условиях сложной оперативной обстановки, в первую очередь, важна безопасность жителей, их информированность о местах укрытий и правилах безопасного поведения в случае опасности», — заключил Андрей Гриднев.
Напомним, что это уже второй неприграничный муниципалитет Белгородской области, где начали устанавливать укрытия. Первые появились в Старооскольском округе. Конструкции также продолжают размещать в Грайворонском и Шебекинском округах.