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Published Сегодня, 15:51

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Updated Сегодня, 15:51

Укрытие

Есть угроза? В ещё одном неприграничном районе Белгородской области появились укрытия

5 августа 2024, 15:51
Фото: bel.ru
Укрытие

Укрытия появились в ещё одном неприграничном районе Белгородской области

Первые модульные конструкции разместили на улицах Нового Оскола. Всего в муниципалитете установят десять укрытий, отметил глава округа Андрей Гриднев.
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Укрытия

Глава Новооскольского городского округа Андрей Гриднев сообщил, что в муниципалитете начали устанавливать модульные конструкции, защищающие при обстрелах.

Первые укрытия уже установили: 5 августа их разместили в Центральном парке Нового Оскола. Всего планируется установить десять модульных конструкций.

Глава района объяснил, что конструкции разместили ради безопасности жителей.

«В условиях сложной оперативной обстановки, в первую очередь, важна безопасность жителей, их информированность о местах укрытий и правилах безопасного поведения в случае опасности», — заключил Андрей Гриднев.

Напомним, что это уже второй неприграничный муниципалитет Белгородской области, где начали устанавливать укрытия. Первые появились в Старооскольском округе. Конструкции также продолжают размещать в Грайворонском и Шебекинском округах.

Ещё 120 укрытий появились на улицах белгородского приграничья. Где их установили?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новый Оскол#Белгород#Андрей Гриднев#Новооскольский горокруг#Укрытия#Модульные укрытия
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