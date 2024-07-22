«Красиво, но травмоопасно»: в Белгороде убрали преграждающие вход в укрытие пеньки

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В ходе вечернего прямого эфира у мэра Белгорода Валентина Демидова поинтересовались, «кто додумался положить пеньки перед входом в укрытие на пляже». Второй житель областного центра отметил, что данное решение хоть и выглядит красиво, но всё-таки достаточно травмоопасно — «особенно в спешке во время тревоги».
После обращений белгородцев ситуацию решили исправить.
Я полностью с вами согласен. Выбрали не самое удачное решение, поэтому сегодня ситуацию уже поправили — покрытие демонтировали. Вход в укрытие сейчас свободен. Согласен полностью, что прежде всего — безопасность.
Валентин Демидов
Отметим, что белгородцы обратили внимание на пеньки ещё 18 июля. Тогда в администрации пообещали вскоре дать ответ от специалиста.