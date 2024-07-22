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Вход в укрытие в Белгороде

«Красиво, но травмоопасно»: в Белгороде убрали преграждающие вход в укрытие пеньки

22 июля 2024, 17:20
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Вход в укрытие в Белгороде

Белгородцам рассказали, что убрали преграждающие вход в укрытие пеньки

После обращений жителей Белгорода к мэру пеньки у входа в укрытие убрали. Ранее белгородцев удивило такое решение, которые они увидели на пляже.

В ходе вечернего прямого эфира у мэра Белгорода Валентина Демидова поинтересовались, «кто додумался положить пеньки перед входом в укрытие на пляже». Второй житель областного центра отметил, что данное решение хоть и выглядит красиво, но всё-таки достаточно травмоопасно — «особенно в спешке во время тревоги».

После обращений белгородцев ситуацию решили исправить.

Я полностью с вами согласен. Выбрали не самое удачное решение, поэтому сегодня ситуацию уже поправили — покрытие демонтировали. Вход в укрытие сейчас свободен. Согласен полностью, что прежде всего — безопасность.
Валентин Демидов

Отметим, что белгородцы обратили внимание на пеньки ещё 18 июля. Тогда в администрации пообещали вскоре дать ответ от специалиста.

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#Александра Склярова#Белгород#Укрытие#Валентин Демидов
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