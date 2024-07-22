«Красиво, но травмоопасно»: в Белгороде убрали преграждающие вход в укрытие пеньки

В ходе вечернего прямого эфира у мэра Белгорода Валентина Демидова поинтересовались, «кто додумался положить пеньки перед входом в укрытие на пляже». Второй житель областного центра отметил, что данное решение хоть и выглядит красиво, но всё-таки достаточно травмоопасно — «особенно в спешке во время тревоги».